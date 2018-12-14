Дали прикурить: за контрабанду сигарет белоруса в Украине оштрафовали с конфискацией BMW X5

По сообщению пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, 26 июля в пункт пропуска «Новые Ярыловичи» заехал легковой автомобиль BMW X5 под управлением гражданина Беларуси. Для пересечения государственной границы водитель избрал полосу движения «зеленый коридор».













Исходя из оценки и анализа рисков, пограничным нарядом был инициирован углубленный осмотр машины. Обыск помогали проводить таможенники. В результате, в разных тайниках авто -- в передней панели приборов, сиденьях и запасном колесе было обнаружено 1153 пачки сигарет различных марок белорусского производства. По предварительным оценкам, общая стоимость сигарет и автомобиля, которому грозила конфискация, составила более 270 тыс. гривен (почти 10 тыс. долларов).









Постановлением судьи Новозаводского районного суда Чернигова от 31 октября белоруса признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Сигареты на общую сумму чуть более 12 тыс. гривен (примерно 440 долларов) были конфискованы, на такую же сумму нарушителя оштрафовали. Также с белоруса взыскали в пользу Черниговской таможни сумму расходов на хранение имущества на складах в размере 23,5 тыс. гривен и судебный сбор в размере 350 гривен.













При этом суд первой инстанции постановил вернуть белорусу его BMW Х5, 2004 г. в., который зарегистрирован в УГАИ Гомельской области. С таким решением не согласись таможенники, обжаловавшие его в суде второй инстанции.





Гражданин Беларуси свою вину не признал, в суде он пояснил, что действительно пересекал границу, однако про сигареты в тайниках не знал, их происхождение объяснить не может, также мужчина утверждал, что машиной пользуются несколько человек. Апелляционный суд его объяснения счел защитной версией с целью уйти от ответственности за нарушение таможенных правил. По данным предоставленным представителем Черниговской таможни, белорус неоднократно пересекал границу на этом BMW Х5, следовательно, он является его активным пользователем и не мог не знать о тайниках в машине.









В результате Черниговский апелляционный суд постановление райсуда отменил и ко всем ранее назначенным белорусу наказанием добавил конфискацию автомобиля. В качестве утешения суд постановил вернуть белорусу автомобильный бокс Thule Ocean 200, который в момент правонарушении находился на крыше BMW.

Постановление вступило в законную силу 6 декабря, является окончательным и обжалованию не подлежит.





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