Актриса с синдромом Дауна получила степень почетного доктора британского университета

Один из престижнейших вузов Великобритании, Ноттингемский университет, наградил актрису с синдромом Дауна Сару Горди степенью почетного доктора за заслуги перед наукой или культурой, пишет BBC.



На вручении награды собрались не только почетные профессора, но и студенты британского университета. Сара вышла к микрофону, чтобы обратиться к ним. Она сказала: «В жизни бывают моменты, когда люди в тебе сомневаются. Бывают моменты, когда ты и сама сомневаешься в себе. Игнорируйте сомнения, игнорируйте ярлыки. Верьте в себя. Никто не знает вашего потенциала. Никто не может предсказать будущее. Оно зависит только от нас. И только от нас зависит то, чего мы можем достичь. Давайте строить будущее сами». Молодые люди поблагодарили Сару за совет бурными овациями.



40-летняя Сара сыграла множество ролей в театре и кино. Кроме того, у нее есть опыт работы на британском телевидении – сейчас в Англии очень популярно шоу Сары «Вызовите акушерку». Своим рвением к жизни и работе Сара стала вдохновляющей ролевой моделью для многих людей. Благодаря ее проектам, в мире меняется отношение к людям с особенностями развития, именно за этот вклад в мировую культуру университет отметил Сару высокой наградой.