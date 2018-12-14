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Актриса с синдромом Дауна получила степень почетного доктора британского университета
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Один из престижнейших вузов Великобритании, Ноттингемский университет, наградил актрису с синдромом Дауна Сару Горди степенью почетного доктора за заслуги перед наукой или культурой,
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Один из престижнейших вузов Великобритании, Ноттингемский университет, наградил актрису с синдромом Дауна Сару Горди степенью почетного доктора за заслуги перед...
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