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Оператор МТС закрывает подключение на популярный тариф «Безлимитище»

15.12.2018 09:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Оператор МТС закрывает подключение на популярный тариф «Безлимитище»
shutterstock.com

Как сообщили представители мобильного оператора МТС, 31 декабря 2018 года – последний день, когда есть возможность стать пользователем «Безлимитища». С началом нового года тарифный план будет недоступен для подключения.

Оператор МТС закрывает подключение на популярный тариф «Безлимитище» МТС представил услугу, которая поможет найти смартфон после кражи или утери

При этом действующие абоненты тарифного плана «Безлимитище» могут быть спокойными. Они смогут продолжить пользоваться услугой. Новым абонентам предложат другие тарифные планы.

МТС не объяснил конкретные причины закрытия популярного тарифного плана. В компании лишь пояснили, что «Безлимитище» – тарифный план-легенда, но приходит время новых предложений и легенде пора уходить».

Отметим, тарифный план «Безлимитище» появился в марте 2017 года. Он стал популярным прежде всего у тех абонентов, которым нужен неограниченный доступ к мобильному Интернету. Кроме того, тариф предлагает 400 минут во все сети и 50 МБ бесплатного трафика в сутки, который можно использовать в режиме модема. Абонентская плата на данный момент составляет 16 рублей 84 копейки в месяц.

 
 
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Возможность подключения к тарифному плану исчезнет у белорусов с 1 января 2019 года.
 
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