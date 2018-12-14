Хранилище построили. А что хранить?

Картофель — один из важнейших продуктов растениеводства для Беларуси. Но чтобы выращивание этой культуры было делом рентабельным, нужно иметь возможность ее сохранить в товарном виде вплоть до нового урожая. Аграрии сетовали, мол, нужны современные картофелехранилища. Глава государства поставил задачу: построить. Построили. Что же дальше?

Как показали конт

рольно-аналитические мероприятия, проведенные Комитетом государственного контроля Брестской области, картофелехранилища в агрохозяйствах области, построенные в рамках Государственной комплексной программы развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011-2015 годах, не загружены под полную проектную мощность. А при существующей тенденции снижения посадочных площадей под вопросом оказалась и эффективность производства картофеля.

Например, в ОАО «Орепичи» Жабинковского района на конец октября с.г. в картофелехранилище (введено в эксплуатацию в 2011 году) вместимостью 3000 тонн было заложено почти в 10 раз меньше — всего 355 тонн картофеля, а это 11,8% от проектной мощности хранилища. В целом, если анализировать фактическую загрузку этого картофелехранилища, то она складывалась за весь период его эксплуатации на уровне от 17% (2016 год) до 48% (2014 год).



Причем на протяжении ряда лет это хозяйство имело низкие производственно-экономические показатели выращивания картофеля. Более того, наблюдается тенденция снижения площадей посадки этой сельскохозяйственной культуры. Посудите сами: площадь посадки картофеля в 2015 году составляла 105 га, при рентабельности минус 29,1%, в 2016 году – 90 га, рентабельность минусовала уже 75,5%, в 2017 году ситуация находилась примерно на уровне предыдущего года, а в 2018 году под посадку картофеля отвели только 50 га.

Вот еще один пример. В картофелехранилище ОАО «Ружаны-Агро» Пружанского района (введено в эксплуатацию в том же 2011 г.) вместимостью 5000 тонн использовались только пять из восьми имеющихся отделений, в которых хранились 3328 тонн картофеля (66,6% от проектной мощности). При максимальной фактической загрузке картофелем в 101,2% в 2012 году в 2016-м она составила только 28,9%.

В этом хозяйстве также наблюдаются низкая эффективность производства картофеля и тенденция снижения площадей его посадки. Судя по тому, что на корм скоту в 2015 году было списано 1968 тонн — 41,6% от валового сбора корнеплода, в 2016 году – 2659 тонн (42,3%), в 2017 году — 355 тонн (7%), есть вопрос и к качеству картофеля.



Схожая ситуация сложилась и в хозяйстве Каменецкого района ОАО «Восход-Каменец», где загрузка картофелехранилища, введенного в строй в 2016 году, на октябрь нынешнего составила менее 10%. Картофель хранился в двух камерах из шести имеющихся, причем еще две камеры вовсе не пригодны к эксплуатации — в них отсутствует устройство вентиляции и микроклимата. 2170 контейнеров для хранения картофеля (80,4% от их общего количества), приобретенных за счет средств республиканского бюджета и кредитных средств, не используются.



Действия по снижению посадочных площадей картофеля привели к недозагрузке имеющихся картофелехранилищ, а также неэффективному использованию денежных средств, выделенных государством.



По результатам контрольно-аналитических мероприятий информация для принятия мер направлена Комитетом в местные исполнительные органы.

По сведениям Комитета госконтроля Брестской области подготовила

Юлия АНДРЕЙЧЕНКО