180 дополнительных поездов назначила БЖД в предстоящие праздники

Как сообщили представители пресс-центра БЖД, в дни рождественских и новогодних праздников с 22 декабря 2018 года по 12 января 2019 года Белорусской железной дорогой назначено 180 дополнительных поездов.

Среди них 131 поезд в межрегиональном сообщении и 49 – в международном. При этом наибольшее количество дополнительных составов предусмотрено на 22, 25 и 29 декабря 2018 года и 7 января 2019 года.

Среди международных маршрутов дополнительные поезда назначены в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Вильнюс и украинский Сновск. В межрегиональном сообщении увеличится количество составов из Минска в Гомель, Брест, Витебск, Пинск, Мозырь. Кроме того, дополнительные поезда назначены по маршрутам Витебск-Могилев, Витебск-Брест, Могилев-Гомель.

Более подробную информацию можно получить в железнодорожных кассах, на официальном сайте БЖД, а также по телефону контакт-центра 105.