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В Городке состоялся областной круглый стол по инклюзии
15.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Областной круглый стол, посвященный основам инклюзивного образовательного пространства, прошел на базе СШ № 1 г. Городка 11 декабря. В мероприятии приняли участие представители учреждений общего среднего образования, опорных по организации интегрированного обучения и воспитания из всех районов Витебщины.
Подробнее читайте в №96 от 14.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Областной круглый стол, посвященный основам инклюзивного образовательного пространства, прошел на базе СШ № 1 г. Городка 11 декабря. В мероприятии приняли...
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