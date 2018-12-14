В Городке состоялся областной круглый стол по инклюзии

Областной круглый стол, посвященный основам инклюзивного образовательного пространства, прошел на базе СШ № 1 г. Городка 11 декабря. В мероприятии приняли участие представители учреждений общего среднего образования, опорных по организации интегрированного обучения и воспитания из всех районов Витебщины.





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