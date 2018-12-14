Изнасилованная дознавательница из Уфы вернется на работу в полицию

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Потерпевшая в деле об изнасиловании сотрудница МВД по Уфимскому району собирается вернуться на работу на следующей неделе, пишет– рассказал сотрудник отдела журналистам издания.По его словам, свидетельница по делу ничего не рассказывала о произошедшем, поскольку с нее взяли подписку о неразглашении. Коллеги отнеслись к возвращению дознавательницы настороженно, отметил собеседник.– пояснил он.В отделе кадров изданию информацию о выходе на работу изнасилованной девушки отказались подтверждать или опровергать, отметив, что это закрытые сведения.Перед выходом на работу адвокат и мать потерпевшей пришли к и.о. начальника отдела.– рассказал один из сотрудников органовНекоторые сотрудники ведомства выразили возмущение выходом девушки на работу, так как в отношении нее есть две служебные записки.пояснил собеседник.Он также рассказал о слухах про новые версии в расследовании дела.– отметил он.Трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Всех обвиняемых арестовали, их уволили со службы.Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан