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Начались продажи еще одного подражателя Tesla - кроссовера Xiaopeng G3
Немногим из многочисленных китайских стартапов удается довести до реализации свои проекты по выпуску электромобилей, но фирма Xiaopeng Motors все же смогла подготовить товарный вариант своей обещанной еще больше года назад модели.
Напомним, что осенью 2017 года Xpeng (сокращенное название компании) сообщила о начале выпуска партии «паркетников» с обозначением
Товарный вариант кроссовера размером с Volkswagen Tiguan (4,45 м в длину и 1,82 м в ширину, колесная база — 2,61 м) именуется теперь G3, а от прошлогоднего образца отличается иным оформлением бамперов, крыльев, передней и задней светотехники. Оснащен G3 электродвигателем с отдачей 197 лошадиных сил и 300 Нм, который вращает передние колеса. Тяговый аккумулятор — емкостью 47 кВтч, пробег на одной зарядке — не больше 350 км.
Оформлением интерьера G3 цитирует Tesla — здесь имеются виртуальная приборная панель с похожей графикой и повернутый к водителю вертикальный 15,6-дюймовый «планшет» мультимедиа-системы. Оснащение включает также адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и выдвигающуюся с помощью сервопривода дополнительную камеру на крыше.
В Китае за G3 просят от 135 800 юаней (с учетом госсубсидий) — около 19 700 долларов в пересчете. Топ-версия обойдется уже в 24 тыс. долларов.
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Немногим из многочисленных китайских стартапов удается довести до реализации свои проекты по выпуску электромобилей, но фирма Xiaopeng Motors все же смогла подготовить...
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