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Начались продажи еще одного подражателя Tesla - кроссовера Xiaopeng G3

15.12.2018 12:33 — Разное | Tut.by  
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Немногим из многочисленных китайских стартапов удается довести до реализации свои проекты по выпуску электромобилей, но фирма Xiaopeng Motors все же смогла подготовить товарный вариант своей обещанной еще больше года назад модели.


Напомним, что осенью 2017 года Xpeng (сокращенное название компании) сообщила о начале выпуска партии «паркетников» с обозначением Identy X, но оказалось, что китайцы собрали предсерийные образцы, предназначенные для сертификационных испытаний и демонстрационных целей. По пути к серийному производству машина сменила не только имя, но и получила слегка измененную внешность.


Товарный вариант кроссовера размером с Volkswagen Tiguan (4,45 м в длину и 1,82 м в ширину, колесная база — 2,61 м) именуется теперь G3, а от прошлогоднего образца отличается иным оформлением бамперов, крыльев, передней и задней светотехники. Оснащен G3 электродвигателем с отдачей 197 лошадиных сил и 300 Нм, который вращает передние колеса. Тяговый аккумулятор — емкостью 47 кВтч, пробег на одной зарядке — не больше 350 км.


Оформлением интерьера G3 цитирует Tesla — здесь имеются виртуальная приборная панель с похожей графикой и повернутый к водителю вертикальный 15,6-дюймовый «планшет» мультимедиа-системы. Оснащение включает также адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора и выдвигающуюся с помощью сервопривода дополнительную камеру на крыше.


В Китае за G3 просят от 135 800 юаней (с учетом госсубсидий) — около 19 700 долларов в пересчете. Топ-версия обойдется уже в 24 тыс. долларов.

Также недавно AUTO.TUT.BY сообщал о планах еще одной молодой китайской фирмы, Nio, по выводу на рынок уже второго по счету электрического кроссовера — ES6, премьера которого должна состояться до конца уходящего года.

 
 
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Немногим из многочисленных китайских стартапов удается довести до реализации свои проекты по выпуску электромобилей, но фирма Xiaopeng Motors все же смогла подготовить...
 
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