О некоторых новшествах в Правилах автомобильных перевозок пассажиров рассказали в Пинском автобусном парке

С 12 октября 2018 года в Правила автомобильных перевозок пассажиров внесен ряд изменений к дополнений. Пинский автобусный парк рассказал о наиболее интересных для пассажира нововведения.



Так, уточнено такое понятие, как «безбилетный пассажир». Таковыми являются пассажиры, которые проезжают без проездного документа, с не прокомпостированным билетом, без документа на право льготного или бесплатного проезда и в случае не предъявления для проверки указанных документов работникам контрольно-ревизорской службы.

Также Правилами расширен перечень предметов, которые по своим размерам приравниваются к ручной клади. Напомним, что к маломерной ручной клади относятся предметы, имеющие размеры не более 60x40x20 см или сумму трех измерений не более 120 см и массу не более 20 кг. К маломерной ручной клади условно приравниваются длинномерные предметы размером до 151 см, а также инвалидная коляска, трости, костыли, ходунки и другие средства социальной реабилитации для личного пользования инвалидов, му-зыкальный инструмент в футляре, лыжи, клюшки, удочки, ружье в чехле, мелкий садовый инвентарь, велосипед в разобранном и упакованном виде, а также детский велосипед, санки и коляска.

В городских автобусах пассажир может провозить бесплатно одно место маломерной ручной клади либо приравненных к ручной клади предметов. Провоз каждого последующего места маломерной ручной клади осуществляется за плату в размере стоимости проезда пассажира.

Расширен Правилами перечень обязанностей пассажира. Так, по прибытии в пункт назначения либо на конечный остановочный пункт маршрута пассажир обязан освободить салон автобуса. Не допускается входить в автобус и перемещаться по его салону в роликовых коньках, а также на скейтбордах, самокатах и иных подобных средствах

передвижения, а при аварийной остановке транспортного средства – выходить из автобуса без разрешения водителя. Кроме того, в обязанности пассажира вменено такое требование, как необходимость при входе в автобус снимать со спины наплечные сумки (рюкзаки) и перевозить их в руках.

Также Правилами предусмотрено, что член экипажа транспортного средства при выполнении автомобильной перевозки пассажиров должен иметь опрятный внешний вид и не использовать домашнюю или спортивную одежду. Кроме того, водителю запрещается курить в салоне автобуса и перевозить в кабине посторонних лиц.