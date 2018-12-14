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В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом.
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После этого иномарка оказалась за пределами дороги, протаранила световую опору и забор, а затем въехала в сгоревший ранее дом.
27-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. 45-летний пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в медучреждение.
Согласно предварительным данным, водитель не справилась с управлением.
Ведётся проверка.
Зимой 2018 года под Солигорском Peugeot сбил 39-летнюю женщину.
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Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом. Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского...
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