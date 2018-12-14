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В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford

15.12.2018 11:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом.  

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, Ford Galaxy с 52-летней бобруйчанкой за рулём двигался по улице Комбинатской. В определённый момент машина совершила наезд на двух местных жителей.  

В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

После этого иномарка оказалась за пределами дороги, протаранила световую опору и забор, а затем въехала в сгоревший ранее дом.  

В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

27-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. 45-летний пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в медучреждение.  

В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Согласно предварительным данным, водитель не справилась с управлением.  

Ведётся проверка.  

Зимой 2018 года под Солигорском Peugeot сбил 39-летнюю женщину. 

Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом.   Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского...
 
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