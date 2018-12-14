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«Беллегпром» не смог пропихнуть запрет на торговлю подержанными вещами через Интернет
15.12.2018 12:36 — Разное | Ежедневник
Правительство Беларуси не будет запрещать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям торговать в интернете подержанными вещами, как предлагал концерн «Беллегпром».
Как сообщили
Тогда по инициативе концерна "Беллегпрома" предлагалось ввести запрет на онлайн-торговлю подержанными вещами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"С учетом общественного обсуждения было решено отказаться от введения этого запрета", - пояснили в МАРТ.
С доработанным проектом постановления Совмина можно ознакомиться на сайте МАРТ. Замечания и предложения можно направлять до 21 декабря на электронный адрес i.shpak@mart.gov.by.
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Правительство Беларуси не будет запрещать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям торговать в интернете подержанными вещами, как предлагал концерн...
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