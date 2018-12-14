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Минэнерго начинает обсуждение доклада по отработанному топливу БелАЭС

15.12.2018 12:32 — Разное | Партизан  
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С 17 декабря 2018 года по 15 января 2019-го в Беларуси пройдёт общественное обсуждение Экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта Стратегии обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В докладе отмечается, что основной страной — поставщиком услуг и технологий по обращению с отработанным топливом БелАЭС рассматривается Россия. В России планируется перерабатывать ОЯТ и возвращать отходы в Беларусь. Это предусмотрено в межправительственном договоре о сотрудничестве в строительстве АЭС. Речь идёт об отходах, содержащих радионуклиды цезий-стронциевой фракции с исключением долгоживущих радионуклидов.

Предлагаются три варианта обращения с ОЯТ БелАЭС. Два из них предусматривают отправку облучённых тепловыделяющих сборок на переработку в Россию (с учётом длительного хранения в России или Беларуси), а третий — с хранением в Беларуси без отправки в Россию, пишет Еврорадио.

По межправительственному соглашению между Беларусью и Россией, отработанное ядерное топливо должно возвращаться в РФ для переработки. Поэтому долговременное хранение ОЯТ на территории Беларуси без переработки противоречит этому соглашению.

Ознакомиться с сообщением об общественных обсуждениях и содержанием экологического доклада можно на интернет-сайте Министерства энергетики по этой ссылке.


Замечания и предложения по Экологическому докладу можно присылать с 17 декабря 2018 года до 15 января 2019 года включительно в информационный центр Белорусской АЭС письмом или в электронной форме по адресу: 231201, Островец, Гродненская область, ул. Восточная, 18а; адрес электронной почты: belaes@belaes.by, контактный телефон: (8-01591) 7-79-74.

Утвердить проект стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС планируется в I квартале 2019 года.


 
 
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С 17 декабря 2018 года по 15 января 2019-го в Беларуси пройдёт общественное обсуждение Экологического доклада по стратегической экологической оценке проекта Стратегии...
 
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