Минэнерго начинает обсуждение доклада по отработанному топливу БелАЭС

В докладе отмечается, что основной страной — поставщиком услуг и технологий по обращению с отработанным топливом БелАЭС рассматривается Россия. В России планируется перерабатывать ОЯТ и возвращать отходы в Беларусь. Это предусмотрено в межправительственном договоре о сотрудничестве в строительстве АЭС. Речь идёт об отходах, содержащих радионуклиды цезий-стронциевой фракции с исключением долгоживущих радионуклидов.





пише т Еврорадио. Предлагаются три варианта обращения с ОЯТ БелАЭС. Два из них предусматривают отправку облучённых тепловыделяющих сборок на переработку в Россию (с учётом длительного хранения в России или Беларуси), а третий — с хранением в Беларуси без отправки в Россию,т Еврорадио.





По межправительственному соглашению между Беларусью и Россией, отработанное ядерное топливо должно возвращаться в РФ для переработки. Поэтому долговременное хранение ОЯТ на территории Беларуси без переработки противоречит этому соглашению.





Ознакомиться с сообщением об общественных обсуждениях и содержанием экологического доклада можно на интернет-сайте Министерства энергетики по этой ссылке.









Замечания и предложения по Экологическому докладу можно присылать с 17 декабря 2018 года до 15 января 2019 года включительно в информационный центр Белорусской АЭС письмом или в электронной форме по адресу: 231201, Островец, Гродненская область, ул. Восточная, 18а; адрес электронной почты: belaes@belaes.by, контактный телефон: (8-01591) 7-79-74.





Утвердить проект стратегии обращения с отработавшим топливом БелАЭС планируется в I квартале 2019 года.



