Шаг до победы: Аида Грифаль из Могилева вышла в финал «Битвы экстрасенсов»





Аида Грифаль





К финалу 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» осталось трое финалистов — Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Тимофей Руденко. Каждый из них достойно проходил испытания и показал себя с лучшей стороны, но по правилам проекта, победителем сможет стать только один участник. Кто же выиграет звание лучшего экстрасенса в этот раз? «СтарХит» оценил шансы каждого участника. Как правило, победителя определяют зрительским голосованием.





Одной из самых ярких участниц нынешнего сезона «Битвы экстрасенсов» стала Аида Грифаль, которая с первых выпусков привлекла внимание зрителей не только своими экстрасенсорными способностями, но и необычной внешностью. Поговаривают даже, что Аида – на самом деле мужчина Сергей, который несколько лет назад решил сменить пол. В начале проекта корреспондент «СтарХита» связался с другим участником «Битвы» Максимом Никитиным, который подтвердил слова скептиков. «Я эзотерик и чувствую мужскую энергию, которая исходит от этого человека. Да и внешне — высокий рост, 44-й размер ноги, грубый голос!»









Как бы там ни было, Аида на протяжении всего сезона стабильно была в лидерах и получала заветный конверт в конце программы. О ее методах работы можно рассуждать много — чаще всего она видит то, что от нее требуется и довольно точно отвечает на поставленные вопросы. Понять, что перед ней фотографии убитой Мэрилин Монро — легко; почувствовать, что она стоит перед могилой 12-летнего мальчика — запросто. Она не уходит от ответа, не говорит о том, что «потусторонние силы» не пускают ее или не желают, чтобы она «входит» в другой мир.





«Я не использую свои способности, чтобы кому-то специально навредить, но как жизнь показала, когда мне пытаются навредить, это для обидчика заканчивается плохо. Я знаю, что меня защищают высшие силы», — говорит Аида Грифаль.

Более того, чаще всего она связывает проблемы людей не с мистикой, а с психологическими особенностями. Например, она пришла в квартиру к матери умершего ребенка, которая верила, что здесь живет его призрак, но после долгого разговора Аида сказала, что это психологическая проблема матери, которую нужно решить другими способами, а магия здесь не поможет.





ТИМОФЕЙ РУДЕНКО, 28 ЛЕТ, НОВОСИБИРСК





Один из самых противоречивых участников нынешнего созыва «Битвы экстрасенсов» — маг-шизофреник Тимофей Руденко. Внимательные зрители нашли старые записи, на которых Тимофей играл в КВН, а затем и с другом участвовал в программе «Comedy Баттл» — их дуэт назывался «Творческое объединение Амур». Тогда он был веселым и жизнерадостным парнем, а сейчас Руденко заявляет, что открыл в себе экстрасенсорные способности после смерти отца, которые затем вылились в крайне тяжелое заболевание — шизофрению, но он научился бороться с приступами.





Чтобы пройти испытания Тимофей использует несколько мистических приборов, и входит в транс, отправляясь в потусторонний мир, где начинает говорить с умершими. Так, в самом первом выпуске шоу он передал «привет» Дане Борисовой от умершего друга Тимы Брика, а в последней серии стал транслировать речь погибшего 12-летнего мальчика, который пообщался с матерью и тетей.





Удивительно, но Тимофей подчас становится заложником этих видений, не пытаясь вникнуть в саму суть задания и дать правильный ответ. Один раз это даже сыграло с ним злую шутку — доверившись духам, он отправился на поиски выхода из подземелья, попросив группу и съемочную команду остаться в комнате и не преследовать его. Но через десять минут маг-шизофреник не вернулся обратно, поэтому продюсерам и редакторам пришлось отправиться на его поиски. Нашли его сидящим на груде строительного мусора. Он ничего не помнил.





«Извините, я не очень хорошо все помню. У меня клаустрофобия, видимо, я отключился, бывает. Из того, что я помню — надо идти на голос, я шел-шел, дальше выпадает, открыл глаза — передо мной люди», — сказал маг.





ГРИГОРИЙ КУЗНЕЦОВ, 31 ГОД, ТОЛЬЯТТИ





Жрец тайного культа древних рун является главным любимчиком женской аудитории этого сезона. До того, как отправиться разгадывать мистические тайны, Григорий работал исполнительным директором известной сети ресторанов в Москве. В отличие от других участников, он всегда увлекался расшифровкой древних рун, ведь его мама по профессии археолог и с детства брала мальчика на раскопки. Шарм его словам предает мужественность и мужская красота, которая притягивает к Григорию женщин — после одного испытания молодая девушка даже не удержалась и попросила у мага номер телефона, на что ее подруги потом сказали: «Ты дура что ли, зачем ты нужна такому человеку?»





Кажется, Григорий не реагирует на повышенное внимание к себе со стороны слабого пола, зато с легкостью разгадывает главные мировые мистификации. Так, в одном из конкурсов он почувствовал, что женщину «заказала» властная брюнетка из-за ревности к своему мужу — так родилась новая версия убийства секс-символа XX века Мэрили Монро, которую, по мнению Кузнецова, могла «убрать» Жаклин Кеннеди.





«Я никогда не слышал версии, что она имела к этому какое-то отношение. Никогда. Но я вам говорю то, что вижу и чувствую», — сказал Кузнецов.









Кузнецов довольно четко определил то, что американцы все же были на Луне, хотя есть множество противников этой теории. А в последнем испытании он единственный смог почувствовать то, что в могиле с умершим 12-летним мальчиком лежит его двоюродный брат, который умер 12-лет назад в результате несчастного случая. Из всех экстрасенсов Григорий наиболее четко находит ответы на поставленные вопросы и пытается решить задания.



