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Собор. Тысячи людей собираются на Софийской площади в Киве

15.12.2018 12:16 — Разное | Партизан  
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Тысячи людей собрались на объединительную молитву в то время, как на соборе будут избирать предстоятеля новой украинской церкви.

Сегодня в Киеве пройдет объединительный собор православных украинских церквей, где будет избран предстоятель, который и получит томос от Вселенского патриархата.

Собор проходит в соборе Святой Софии. На площади уже собрались тысячи людей, всего ожидают несколько десятков тысяч, передает корреспондент LIGA.net. 

Всех, кто приходит на площадь, пропускают через рамки металлоискателей или досматривают полицейские. Площадь поделена на секторы, и люди ее уже почти полностью заняли - от Софии Киевской почти до Михайловского собора. 

Около Софии Киевской, где в ближайшее время начнется собор, установлен экран, который будет транслировать собрание церковников. 

Со сцены должны выступить ряд общественных деятелей и политиков. В том числе ожидается выступление с речью президента Петра Порошенко. Уже выступили Игорь Козловский и Владимир Жемчугов, которые были в плену боевиков в Донбассе.

Как пояснил LIGA.net лидер фракции БПП Артур Герасимов, президент будет присутствовать на соборе как гость.

В соборе примут участие около 190 человек, среди них - 10 епископов УПЦ МП.

Тайное голосование за предстоятеля пройдет в два тура. Первый тур - рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три претендента, набравшие больше всего голосов участников собора.


 
 
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Тысячи людей собрались на объединительную молитву в то время, как на соборе будут избирать предстоятеля новой украинской церкви.
 
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