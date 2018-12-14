- В Минске пытаются избавиться от Дениса Казионова, но все никак не могут. Смотреть на это очень и очень весело. Напомним, что прежнее руководство подписало игрока, а новое решило отказаться, внеся в список отказов. Внезапно КХЛ отменила это решение, сообщив, что для него не было оснований. Конечно, правильней бы было сделать подобные заседания открытыми, чтобы четко понимать аргументы сторон. Но пока приходится делать выводы по комментариям.





Новое руководство клуба удивляет сумма контракта хоккеиста и то, что он не отрабатывает деньги. Но претензии они должны предъявлять бывшим менеджерам, а не Казионову. Тут агент игрока прав. Заключили контракт — выполняйте условия. Завтра придет другой менеджер, который будет считать Дениса отличным игроком, и он снова будет в первом звене. Помню, что когда в Минске пытались исправить ситуацию и "усиливали" состав, я смеялся, что взяли именно Дениса. Он хорош в третьем-четвертом звеньях, но в Минске свое понимание хоккея, которое и делает их аутсайдером чемпионата.





"Спорт-экспресса" . Но не он сам подписывал соглашение и впечатывал сумму в договор. Знаете, о чем говорит все это происшествие? Только о том, что и новые менеджеры пришли в клуб со странными идеями, а значит "Динамо" так и не вышло из кризиса, — написал Шевченко в обзоре дня на сайте



