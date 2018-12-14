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Алексей Шевченко: новые менеджеры минского "Динамо" пришли со странными идеями, клуб так и не вышел из кризиса

15.12.2018 12:14 — Разное | Партизан  
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Хоккейный обозреватель Алексей Шевченко поделился мнением насчет ситуации вокруг нападающего минского "Динамо" Дениса Казионова, который был повторно выставлен на драфт отказов.

- В Минске пытаются избавиться от Дениса Казионова, но все никак не могут. Смотреть на это очень и очень весело. Напомним, что прежнее руководство подписало игрока, а новое решило отказаться, внеся в список отказов. Внезапно КХЛ отменила это решение, сообщив, что для него не было оснований. Конечно, правильней бы было сделать подобные заседания открытыми, чтобы четко понимать аргументы сторон. Но пока приходится делать выводы по комментариям. 

Новое руководство клуба удивляет сумма контракта хоккеиста и то, что он не отрабатывает деньги. Но претензии они должны предъявлять бывшим менеджерам, а не Казионову. Тут агент игрока прав. Заключили контракт — выполняйте условия. Завтра придет другой менеджер, который будет считать Дениса отличным игроком, и он снова будет в первом звене. Помню, что когда в Минске пытались исправить ситуацию и "усиливали" состав, я смеялся, что взяли именно Дениса. Он хорош в третьем-четвертом звеньях, но в Минске свое понимание хоккея, которое и делает их аутсайдером чемпионата. 

Но не он сам подписывал соглашение и впечатывал сумму в договор. Знаете, о чем говорит все это происшествие? Только о том, что и новые менеджеры пришли в клуб со странными идеями, а значит "Динамо" так и не вышло из кризиса, — написал Шевченко в обзоре дня на сайте "Спорт-экспресса".


 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный обозреватель Алексей Шевченко поделился мнением насчет ситуации вокруг нападающего минского "Динамо" Дениса Казионова, который был повторно выставлен...
 
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