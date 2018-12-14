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Не прошло и 25 лет! Было закрытое совещание у Лукашенко. «До конца стоять за независимость. Все поддержали это»
Два не связанных между собой источника сообщили
Иллюстрационное фото, president.gov.by
На повестке дня стоял вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны.
«Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это «, - сообщил первый источник.
«Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на маневры нужно отвечать не совещаниями», - также сообщили нам.
«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», - говорят сотрудники государственных структур.
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Не прошло и 25 лет! Было закрытое совещание у Лукашенко. «До конца стоять за независимость. Все поддержали это»
Два не связанных между собой источника сообщили «Нашей Ниве», что несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших...
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