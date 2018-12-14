Не прошло и 25 лет! Было закрытое совещание у Лукашенко. «До конца стоять за независимость. Все поддержали это»

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На повестке дня стоял вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны.





«Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это «, - сообщил первый источник.





«Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на маневры нужно отвечать не совещаниями», - также сообщили нам.





«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», - говорят сотрудники государственных структур.



