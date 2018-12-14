ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не прошло и 25 лет! Было закрытое совещание у Лукашенко. «До конца стоять за независимость. Все поддержали это»

15.12.2018 12:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Два не связанных между собой источника сообщили «Нашей Ниве», что несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.


Иллюстрационное фото, president.gov.by

На повестке дня стоял вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны.

«Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это «, - сообщил первый источник.

«Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на маневры нужно отвечать не совещаниями», - также сообщили нам.

«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», - говорят сотрудники государственных структур.


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два не связанных между собой источника сообщили «Нашей Ниве», что несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика