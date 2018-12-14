Минский пенсионер, который сделал банкноту в € 1 000 с помощью лезвия, сядет в тюрьму на 6,5 лет









Решение еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в Минском городском суде.





Несколько месяцев назад мужчину задержали работники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска.





В квартире пенсионера на Партизанском проспекте в Минске нашли сербские динары и зимбабвийские доллары, переделанные в «евро», а также фальшивые российские рубли и доллары США.





На след фальшивомонетчика милиционеры вышли благодаря уборщице ЖЭУ. Она нашла в подвале дома, где жил 62-летний преступник, пакет с деньгами и сообщила в милицию.





Пенсионер занимался подделкой банкнот с 2000 года.