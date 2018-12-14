Мужская солидарность: в Ангарске водитель пазика спас голого любовника, бегущего по морозу









Парень предупредил водителя, что ему нечем расплатиться. Но шофёр оказался добросердечным и не стал выгонять горе-любовника на мороз, пишет телеграм-канал Mash.





Парня, несущегося к автобусу в одних носках по заснеженному Ангарску, засняли несколько камер и видеорегистраторов. По сообщениям местных СМИ, голый любовник забежал в транспорт со словами: "Шеф! Ты меня поймёшь! Застукали!"





пишет irk.kp.ru. И водитель вошёл в бедственное положение потенциального пассажира, решив не оставлять его на улице в минус 20. Шофер бесплатно довёз скромно усевшегося на заднем сиденье "любителя приключений" до нужной остановки,irk.kp.ru.



