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Респект! Глава ОНТ Марат Марков: среди десяти самых раскрученных белорусских сайтов — ни одного государственного
Председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков рассуждал в эфире своей программы «Ничего личного» об успехе государственных СМИ на интернет-пространстве.
«Мы сегодня имеем набор инструментов — традиционные СМИ, информационные агентства, интернет-ресурсы, телевидение — все это у нас есть. Но при этом мы — давайте признаем откровенно — проиграли… пока проигрываем интернет-аудиторию. Интернет-поле мы пока отдали нашим оппонентам, которые, к сожалению, на нем доминируют.
Была шутка такая еще несколько лет назад: среди 10 самых-самых известных российских интернет-ресурсов нет ни одного оппозиционного, а среди 10 самых раскрученных белорусских нет ни одного государственного», — заявил Марков.
Согласно данным Similarweb, самый популярный из государственных информационных сайтов — БелТА (9 место). Сайт «СБ.Беларусь сегодня» занимает 18-е место, пишет
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Респект! Глава ОНТ Марат Марков: среди десяти самых раскрученных белорусских сайтов — ни одного государственного
Председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков рассуждал в эфире своей программы «Ничего личного» об успехе государственных СМИ на интернет-пространстве.
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