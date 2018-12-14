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Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд и помог «Вашингтону» спасти игру с 1:4

15.12.2018 13:00 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во втором матче подряд оформил хет-трик и продлил результативную серию до 13 игр, повторив личный рекорд, сообщает официальный сайт НХЛ.


Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

«Каролина» — «Вашингтон» — 5:6 Б (2:1, 2:3, 1:1, 0:1).

Благодаря в том числе трем голам Овечкина «Вашингтону» удалось спасти игру, уступая по ходу встречи со счетом 1:4.

На счету Овечкина первая (1:1), третья (3:4) и пятая (5:4) шайбы «Вашингтона».

В третьем раунде серии буллитов он не смог реализовать свою попытку, но усилиям капитана не дал пропасть его партнер по команде Якуб Врана, забросивший победный послематчевый буллит.

— Как я уже говорил после прошлого матча, хет-трик — особенная штука, потому что каждый день не случается, — не без иронии сказал после игры Овечкин.

Александр Овечкин набрал очки в 13-й игре подряд и повторил личный рекорд, установленный в сезоне-2006/07.

Но это еще не все «Овечкинские рекорды».

— Россиянин стал 18-м игроком в современной эре (с сезона 1943/44), забившим 28 голов в первом 31 матче команды в сезоне, и третьим с сезона 1993/94. За последние 25 лет это удавалось только Марио Лемье (1995/96, 29 голов в 27 матчах, 4 игры пропустил) и Яромиру Ягру (1995/96 — 28 голов в 31 матче и 1996/97 — 30 голов в 31 матче).

— Оформив 22-й хет-трик в карьере, Овечкин сравнялся с Теему Селянне на 11-м месте в истории лиги по числу хет-триков.

— Забив 237-й гол в большинстве, Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ, обойдя Марио Лемье и сравнявшись с Бренданом Шэнахэном. На пятой месте — Фил Эспозито с 246 голами.

— Овечкин стал 13-м игроком в истории лиги, оформлявшим хет-трики в матчах против 14 разных соперников.

— Овечкин стал 14-м игроком в истории, не менее одного раза в карьере оформившим два хет-трика подряд. В последний раз это сделал Алексей Ковалев (7 и 10 февраля, 10 и 13 ноября 2001 года).

— На счету Овечкина пятиматчевая голевая серия, что на две игры меньше, чем его личный рекорд, установленный в дебютном сезоне-2005/06.

— Овечкин вышел на девятое место в истории по числу матчей с двумя и более голами (127), сравнявшись с Майком Босси и Яромиром Ягром.

 
 
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во втором матче подряд оформил хет-трик и продлил результативную серию до 13 игр, повторив личный рекорд.
 
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