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Вьетнамец Ву Нгок Хуй судился с одесским вузом из-за своей фамилии
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Как и в беларуских, в университетах Украины учатся иностранцы. Например, в одесском университете есть студент из Вьетнама Ву Нгок Хуй. Долгое время украинцы писали его фамилию неправильно, когда речь пошла о защите диссертации, Ву решил исправить ситуацию,
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Как и в беларуских, в университетах Украины учатся иностранцы. Например, в одесском университете есть студент из Вьетнама Ву Нгок Хуй. Долгое время украинцы писали...
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