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Вьетнамец Ву Нгок Хуй судился с одесским вузом из-за своей фамилии

15.12.2018 12:55 — Разное | KYKY  
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Как и в беларуских, в университетах Украины учатся иностранцы. Например, в одесском университете есть студент из Вьетнама Ву Нгок Хуй. Долгое время украинцы писали его фамилию неправильно, когда речь пошла о защите диссертации, Ву решил исправить ситуацию, пишет tjournal. 

Начнем с начала. В украинский ВУЗ вьетнамца зачислили с правильной фамилией. Однако в визе на въезд в Украину на украинском языке фамилия и имя были указаны как Ву Нгок Хыу. В итоге его так и записали в приказ университета. Дальше снова появилась путаница: вьетнамцу выдали вид на постоянное жительство с правильной фамилией. В итоге Ву Нгок Хуй обратился в суд – указанные различия в написании на украинском языке его имени и фамилии мешают ему защитить кандидатскую диссертацию.

Киевский районный суд Одессы принял решение в пользу гражданина по имени Ву Нгок Хуй, который оспаривал некорректное написание его фамилии на украинском языке в дипломе Национального политехнического университета. Соответствующее решение суда от 10 декабря 2018 года опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.


 

 
 
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Как и в беларуских, в университетах Украины учатся иностранцы. Например, в одесском университете есть студент из Вьетнама Ву Нгок Хуй. Долгое время украинцы писали...
 
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