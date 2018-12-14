Вьетнамец Ву Нгок Хуй судился с одесским вузом из-за своей фамилии

Как и в беларуских, в университетах Украины учатся иностранцы. Например, в одесском университете есть студент из Вьетнама Ву Нгок Хуй. Долгое время украинцы писали его фамилию неправильно, когда речь пошла о защите диссертации, Ву решил исправить ситуацию, пишет tjournal.



Начнем с начала. В украинский ВУЗ вьетнамца зачислили с правильной фамилией. Однако в визе на въезд в Украину на украинском языке фамилия и имя были указаны как Ву Нгок Хыу. В итоге его так и записали в приказ университета. Дальше снова появилась путаница: вьетнамцу выдали вид на постоянное жительство с правильной фамилией. В итоге Ву Нгок Хуй обратился в суд – указанные различия в написании на украинском языке его имени и фамилии мешают ему защитить кандидатскую диссертацию.



Киевский районный суд Одессы принял решение в пользу гражданина по имени Ву Нгок Хуй, который оспаривал некорректное написание его фамилии на украинском языке в дипломе Национального политехнического университета. Соответствующее решение суда от 10 декабря 2018 года опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.



