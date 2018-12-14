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Пинского блогера задержали за «незаконную» встречу с фанатами

15.12.2018 12:36 — Разное | KYKY  
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Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой философии придерживались сотрудники милиции, которые признали встречу с несколькими сотнями подписчиков Евгения несанкционированным мероприятием, пишет TUT.by, ссылаясь на tvpinsk.by.

«Данное мероприятие было несанкционировано и организовано с нарушением норм действующего законодательства»,  –  сообщил в эфире ТРК «Пинск» старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич. 
пинские милиционеры составили протокол в отношении Евгения за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Суд уже прошел. Евгения признали виновным и назначили 20 базовых величин штрафа (490 рублей). Авторы канала «Топовый Пинск» комментировать ситуацию отказались.

«Мероприятие не носило каких-то конкретных целей, а просто являлось предметом баловства. Решили собратьнесовершеннолетних, побаловаться, покричать на площади Ленина. Данный случай вопиющий и имел очень большой общественный резонанс и в интернете, и обсуждение в средствах массовой информации. Поэтому данным вопросом занимались не только сотрудники органов внутренних дел, но и другие службы», — подытожил Александр Костюкевич.

Для тех, кто не осведомлен: канал «Топовый Пинск» создали братья-близнецы Евгений и Илья Шарикало, а также Богдан Островский и Максим Романенко. Парням по 18−19 лет, все они из Пинска. Снимают юмористические скетчи в форматах «Короче говоря» и «Каждый человек такой». Ранее их канал получил серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков. Сейчас на них подписаны 450 тысяч человек.

Напомним, на этой неделе мы писали о том, что администрация одной из школ Пинска недовольна группой «Топовый Пинск» во «Вконтакте», поэтому требует, чтобы ученики отписались от нее и доложили об этом. 

 
 
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Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой...
 
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