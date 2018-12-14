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Пинского блогера задержали за «незаконную» встречу с фанатами
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Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой философии придерживались сотрудники милиции, которые признали встречу с несколькими сотнями подписчиков Евгения несанкционированным мероприятием,
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Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой...
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