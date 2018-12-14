Пинского блогера задержали за «незаконную» встречу с фанатами

Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой философии придерживались сотрудники милиции, которые признали встречу с несколькими сотнями подписчиков Евгения несанкционированным мероприятием, пишет TUT.by, ссылаясь на tvpinsk.by.



«Данное мероприятие было несанкционировано и организовано с нарушением норм действующего законодательства», – сообщил в эфире ТРК «Пинск» старший инспектор группы информации и общественных связей Пинского ГОВД Александр Костюкевич.

пинские милиционеры составили протокол в отношении Евгения за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Суд уже прошел. Евгения признали виновным и назначили 20 базовых величин штрафа (490 рублей). Авторы канала «Топовый Пинск» комментировать ситуацию отказались.



«Мероприятие не носило каких-то конкретных целей, а просто являлось предметом баловства. Решили собратьнесовершеннолетних, побаловаться, покричать на площади Ленина. Данный случай вопиющий и имел очень большой общественный резонанс и в интернете, и обсуждение в средствах массовой информации. Поэтому данным вопросом занимались не только сотрудники органов внутренних дел, но и другие службы», — подытожил Александр Костюкевич.



Для тех, кто не осведомлен: канал «Топовый Пинск» создали братья-близнецы Евгений и Илья Шарикало, а также Богдан Островский и Максим Романенко. Парням по 18−19 лет, все они из Пинска. Снимают юмористические скетчи в форматах «Короче говоря» и «Каждый человек такой». Ранее их канал получил серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков. Сейчас на них подписаны 450 тысяч человек.



Напомним, на этой неделе мы писали о том, что администрация одной из школ Пинска недовольна группой «Топовый Пинск» во «Вконтакте», поэтому требует, чтобы ученики отписались от нее и доложили об этом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пинского блогера задержали за «незаконную» встречу с фанатами Если вы не Влад Бумага, а автор YouTube-канала «Топовый Пинск» Евгений Шарикало устраивать встречи с фан-клубом в центре Пинска вам нельзя. Наверное, именно такой...