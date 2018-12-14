ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождественский кадетский бал прошел в Щучине

15.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Рождественский кадетский бал собрал около ста молодых людей со всей Гродненщины. В зале дворца Друцких-Любецких (ныне районного дворца творчества детей и молодежи) гостей, как в старые добрые времена, встречали князь и княгиня Друцкие-Любецкие, звучала старинная музыка, галантные кавалеры в кителях с золотыми аксельбантами кружили юных дам. История и современность переплелись, наполнив дворец величием старинного искусства.
 
 
 
Удивительно, что форма делает с мальчишками! Учащиеся кадетских классов, классов военно-патриотической направленности из разных регионов области, а также воспитанники Гродненского областного кадетского училища словно явились из позапрошлого века. Выправка, галантность, благородство! Под стать им и юные дамы, шуршащие шелками, манящие ароматами духов…
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Участников бала приветствовали начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования Гродненского облисполкома Татьяна Осмоловская и заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта. Они поздравили молодежь с предстоящим Рождеством и Новым годом, отметили, что такие встречи способствуют повышению общего уровня культуры молодежи, развивают творческие способности, формируют эстетический и художественный вкус, укрепляют дружбу и сотрудничество, подогревают интерес молодого поколения к истории и художественно-культурному наследию родного края. 
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
После троекратного кадетского «Ура!» пары вышли на изящный танец падеграс. А следом были падеспань, полька-тройка и вечно юный вальс… Свое танцевальное мастерство и грацию демонстрировали 24 пары из разных районов Гродненщины. Очевидно, что ребята долго репетировали, прежде чем блеснуть на «паркете». 
 
– Это так романтично и волнительно, – не скрывают эмоций участники бала Даниил Козловский и Диана Кологрив – учащиеся военно-патриотического класса средней школы №38 Гродно– Наш первый в жизни настоящий рождественский бал мы никогда не забудем. Восхищены атмосферой праздника, дворцом, обстановкой…
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Ребят поддерживают педагоги – классный руководитель, преподаватель допризывной подготовки Игорь Полудень и учитель танцев Елена Стрига. 
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
–  Для молодых барышень и юных кавалеров – это прекрасная возможность показать себя в танцах и искусстве вести беседу, – говорит Игорь Полудень, между прочим, капитан 3 ранга в запасе. – Ведь кадеты  должны быть безупречны во всем, не только в военном деле, но и в галантности, этикете.
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Роман Белаец и Аня Воробей – курсанты областного кадетского училища – тоже впервые на балу. Ребята счастливы, что смогли окунуться в атмосферу старинного дворца, замечательно отдохнуть, пообщаться с ровесниками из других районов. Роман учится на 4-м курсе и планирует посвятить свою жизнь пограничной службе. 
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Музыкальные сюрпризы от образцового ансамбля бального танца «ОНиОНА» гимназии №5  Гродно, ансамбля «Тутти» из средней школы Большой Берестовицы, вокальной группы «Крутые пацаны» СШ №8 Слонима, педагогов и воспитанников Гродненского областного и Щучинского районного дворцов творчества детей и молодежи – все они украсили мероприятие. 
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Организаторы кадетского бала – главное управление образования Гродненского облисполкома, Щучинский райисполком и Гродненский областной дворец творчества детей и молодежи –  сделали все возможное, чтобы бал прошел красиво и торжественно, а память о нем осталась надолго. В завершение всем дамам и кавалерам на память вручили фотографии и дипломы участников бала. 
 
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
Рождественский кадетский бал прошел в Щучине
 
Кадеты с радостью приняли новость, что такие балы станут на Гродненщине традиционными. 
 
 
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождественский кадетский бал собрал около ста молодых людей со всей Гродненщины. В зале дворца Друцких-Любецких (ныне районного дворца творчества детей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"До конца стоять за независимость". Лукашенко провел закрытое совещание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика