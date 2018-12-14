Рождественский кадетский бал прошел в Щучине

Рождественский кадетский бал собрал около ста молодых людей со всей Гродненщины. В зале дворца Друцких-Любецких (ныне районного дворца творчества детей и молодежи) гостей, как в старые добрые времена, встречали князь и княгиня Друцкие-Любецкие, звучала старинная музыка, галантные кавалеры в кителях с золотыми аксельбантами кружили юных дам. История и современность переплелись, наполнив дворец величием старинного искусства.

Удивительно, что форма делает с мальчишками! Учащиеся кадетских классов, классов военно-патриотической направленности из разных регионов области, а также воспитанники Гродненского областного кадетского училища словно явились из позапрошлого века. Выправка, галантность, благородство! Под стать им и юные дамы, шуршащие шелками, манящие ароматами духов…









Участников бала приветствовали начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования Гродненского облисполкома Татьяна Осмоловская и заместитель председателя Щучинского райисполкома Елена Пасюта. Они поздравили молодежь с предстоящим Рождеством и Новым годом, отметили, что такие встречи способствуют повышению общего уровня культуры молодежи, развивают творческие способности, формируют эстетический и художественный вкус, укрепляют дружбу и сотрудничество, подогревают интерес молодого поколения к истории и художественно-культурному наследию родного края.





После троекратного кадетского «Ура!» пары вышли на изящный танец падеграс. А следом были падеспань, полька-тройка и вечно юный вальс… Свое танцевальное мастерство и грацию демонстрировали 24 пары из разных районов Гродненщины. Очевидно, что ребята долго репетировали, прежде чем блеснуть на «паркете».

– Это так романтично и волнительно, – не скрывают эмоций участники бала Даниил Козловский и Диана Кологрив – учащиеся военно-патриотического класса средней школы №38 – Наш первый в жизни настоящий рождественский бал мы никогда не забудем. Восхищены атмосферой праздника, дворцом, обстановкой… – не скрывают эмоций участники бала Даниил Козловский и Диана Кологрив – учащиеся военно-патриотического класса средней школы №38 Гродно





Ребят поддерживают педагоги – классный руководитель, преподаватель допризывной подготовки Игорь Полудень и учитель танцев Елена Стрига.





– Для молодых барышень и юных кавалеров – это прекрасная возможность показать себя в танцах и искусстве вести беседу, – говорит Игорь Полудень, между прочим, капитан 3 ранга в запасе. – Ведь кадеты должны быть безупречны во всем, не только в военном деле, но и в галантности, этикете.





Роман Белаец и Аня Воробей – курсанты областного кадетского училища – тоже впервые на балу. Ребята счастливы, что смогли окунуться в атмосферу старинного дворца, замечательно отдохнуть, пообщаться с ровесниками из других районов. Роман учится на 4-м курсе и планирует посвятить свою жизнь пограничной службе.





















Музыкальные сюрпризы от образцового ансамбля бального танца «ОНиОНА» гимназии №5 Гродно, ансамбля «Тутти» из средней школы Большой Берестовицы, вокальной группы «Крутые пацаны» СШ №8 Слонима, педагогов и воспитанников Гродненского областного и Щучинского районного дворцов творчества детей и молодежи – все они украсили мероприятие.





Организаторы кадетского бала – главное управление образования Гродненского облисполкома, Щучинский райисполком и Гродненский областной дворец творчества детей и молодежи – сделали все возможное, чтобы бал прошел красиво и торжественно, а память о нем осталась надолго. В завершение всем дамам и кавалерам на память вручили фотографии и дипломы участников бала.











