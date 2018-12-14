Силуанов: Россия не обещала Беларуси компенсаций за налоговый маневр

Россия не давала Беларуси каких-либо обещаний по выплате компенсаций за налоговый маневр, заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС .



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«Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что Беларусь обсуждала вопрос компенсаций на заседании Совмина Союзного государства 13 декабря в Бресте. Силуанов сообщил: Россия предложила обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года».

По мнению министра, многие положения Союзного договора не выполняются и необходимо придать новый импульс отношениям стран в рамках договоренностей, которые были заключены до этого, передает РБК .

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявил , что Беларусь рассчитывала получить от РФ 310−315 млн долларов за налоговый маневр в 2019 году. Он рассказал, что Москва отказалась обсуждать компенсацию Минску, альтернативные варианты также не предложила.

Беларусь и Россия обсуждают механизм компенсации белорусской стороне выпадающих доходов из-за начала реализации налогового маневра в нефтяной сфере. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов. Стране будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы, заявил замминистра финансов Андрей Белковец.

11 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с делегацией из Беларуси не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставление скидки на газ. На заседании Совмина Союзного государства премьер-министры России и Беларуси также не договорились по данному вопросу.

Президент Беларуси после недавней встречи с президентом России заверял, что все чувствительные вопросы, в первую очередь компенсации налогового маневра, планируется решить до конца года. Встреча намечена на 25 декабря.