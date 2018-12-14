|
Женские баталии красоты на Ленинском районе в городе Бресте
15.12.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Совсем недавно прошло одно из важнейших мероприятий для женской половины Ленинского района г. Бреста…
Стены Учреждения образования «Брестский государственный колледж сферы обслуживания» приняли представительниц прекрасного пола всех учреждений образования, обеспечивающих получение среднего-специального и профессионально-технического образования Ленинского района г. Бреста.
В этот вечер мы с радостью для глаза могли наблюдать за самыми обворожительными умными, талантливыми, красивыми девушками, чьи глаза светят ярче Солнца, а волосы и кожа мягче шёлка; с девушками, которые в любой момент могли бы стать музами для скульпторов, художников, музыкантов при одном лишь желании; с девушками, чьи черты выточены самыми искусными ювелирами на свете
Софи Лорен, Мадонна — это всё ничто, по сравнению с ними!
ДА, ДА, вы все правильно поняли!!!!
В этот вечер состоялся конкурс красоты, грациозности и творческого мастерства «Берасцейская Красуня — 2018» среди представительниц учащейся молодежи ССУ и ПТУ Ленинского района г. Бреста.
В конкурсе были представлены 11 участник со всех ССУ и ПТУ Ленинского района г. Бреста!
Конкурс обещал быть жарким, ведь участниц на данном конкурсе собралось целых одиннадцать!!!
Конкурсов было практически также много, как и участниц, и все они были такие же увлекательные и интересные, как и наши конкурсантки!!!
— Конкурс дефиле;
—Конкурс «Автобиография»;
— Конкурс «Интеллектуальный коктейль»;
— Конкурс творчества «Я могу все!»;
— Конкурс дефиле в вечерных платьях;
и много другое!!!
Одним словом -БЕДНЫЕ члены ЖЮРИ…эх.
И пускай сам конкурс был очень наполненный разнообразными этапами, ФИНАЛ поразил всех!!!!
Настолько нежных, прекрасных и очень красивых Богинь еще никто не видел. (Видели бы вы лица зала и жюри!!!)
По итогу что мы имеем:
— отличный вечер;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем недавно прошло одно из важнейших мероприятий для женской половины Ленинского района г. Бреста… Стены Учреждения образования «Брестский государственный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)