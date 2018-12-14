Женские баталии красоты на Ленинском районе в городе Бресте

Совсем недавно прошло одно из важнейших мероприятий для женской половины Ленинского района г. Бреста…



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Стены Учреждения образования «Брестский государственный колледж сферы обслуживания» приняли представительниц прекрасного пола всех учреждений образования, обеспечивающих получение среднего-специального и профессионально-технического образования Ленинского района г. Бреста.

В этот вечер мы с радостью для глаза могли наблюдать за самыми обворожительными умными, талантливыми, красивыми девушками, чьи глаза светят ярче Солнца, а волосы и кожа мягче шёлка; с девушками, которые в любой момент могли бы стать музами для скульпторов, художников, музыкантов при одном лишь желании; с девушками, чьи черты выточены самыми искусными ювелирами на свете

Софи Лорен, Мадонна — это всё ничто, по сравнению с ними!

ДА, ДА, вы все правильно поняли!!!!

В этот вечер состоялся конкурс красоты, грациозности и творческого мастерства «Берасцейская Красуня — 2018» среди представительниц учащейся молодежи ССУ и ПТУ Ленинского района г. Бреста.

В конкурсе были представлены 11 участник со всех ССУ и ПТУ Ленинского района г. Бреста!

Конкурс обещал быть жарким, ведь участниц на данном конкурсе собралось целых одиннадцать!!!

Конкурсов было практически также много, как и участниц, и все они были такие же увлекательные и интересные, как и наши конкурсантки!!!

— Конкурс дефиле;

—Конкурс «Автобиография»;

— Конкурс «Интеллектуальный коктейль»;

— Конкурс творчества «Я могу все!»;

— Конкурс дефиле в вечерных платьях;

и много другое!!!

Одним словом -БЕДНЫЕ члены ЖЮРИ…эх.



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И пускай сам конкурс был очень наполненный разнообразными этапами, ФИНАЛ поразил всех!!!!



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Настолько нежных, прекрасных и очень красивых Богинь еще никто не видел. (Видели бы вы лица зала и жюри!!!)

По итогу что мы имеем:

— отличный вечер;

— хорошие эмоции;

— нахождение новых талантов, которые достойны представлять свои умения на иных мероприятиях красоты и не только;

— довольные участницы;

— не менее довольные члены зрительного зала!!!