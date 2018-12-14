Госпромнадзор предупреждает – берегитесь фейерверка

Специалисты Госпромнадзора напоминают, что праздник может обернуться трагедией в случае использования контрафактной пиротехнической продукции или неумелого обращения с ней. Использование пиротехники детьми недопустимо. Продажа этих изделий лицам, не достигшим 15 лет, в нашей стране строго запрещена. Покупать нужно только сертифицированную продукцию. Не следует покупать петарды, ракеты, салюты с рук!



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При покупке пиротехники обязательно необходимо проверять наличие инструкции по применению, которая должна быть на русском или белорусском языке. Несмотря на ежегодные предупреждения специалистов Госпромнадзора и МЧС о потенциальной опасности пиротехнических изделий, желающих приобрести петарду или фейерверк сомнительного качества, нелегально ввезенных в Республику Беларусь, не уменьшается. Для борьбы с такой торговлей будут организованы рейдовые группы, куда войдут сотрудники налоговых органов, МЧС , МВД. Под пристальное внимание рейдовых групп попадут гипермаркеты, школы, гимназии и лицеи.

Следует помнить, что если использование пиротехники нарушает спокойствие окружающих людей, то сотрудники органов внутренних дел могут наложить на виновного штраф в размере до 30 базовых величин.

Главный государственный инспектор Брестского областного

управления Госпромнадзора Сафронов Алексей Анатольевич