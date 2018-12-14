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Изменилось расписание поездов на станции Тересполь. Что надо знать путешественнику?

15.12.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Для тех кто планирует выезд на польскую сторону или возвращение на праздники из Польши полезная информация:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61574.php

Изменилось расписание поездов на станции Тересполь. Что надо знать путешественнику?

С 9 декабря изменилось расписание поездов на станции Тересполь. Также снят с рейса поезд 124/125, который отправлялся из Тересполя на Брест в 17 часов. Этого поезда больше нет. Выезд электрички из Тересполя на Брест теперь в 10:26 и в 21:05. Цена билета около 17 злотых. В дневное время можно приехать из Варшавы беспересадочным поездом "Скарына". В зависимости от льгот билет от 52 зл и выше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61574.php

Изменилось расписание поездов на станции Тересполь. Что надо знать путешественнику?

Из Бялой и Тересполя ходят несколько раз в день рейсовые автобусы (20 и 10 зл соответственно). Но автобусы подолгу могут задерживаться на границе, особенно, если люди оформляют ваты. Поезд - всегда четкое и более предсказуемое сообщение, хотя многие в целях экономии выбирают все-таки автопереход. В связи с праздничной порой и каникулами поезда всегда переполнены. Билеты на "Скарыну" надо выкупать заранее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61574.php

Изменилось расписание поездов на станции Тересполь. Что надо знать путешественнику?

На переходе Тересполь-Брест ситуация, как и перед каждым Новым голом и грядущими переменами: очередь из машин в пятницу после обеда метров 500 от шлакбаума. Но и бедронки, пепки, россманы, аптеки и пункты получения интернет-товаров заполнены плотненько людьми, бегающими в предпраздничной суете. 

По количеству праздников Польша занимает третье место в мире. Всего в стране официально приятно 11 праздничных дат.

Праздничные дни в Польше в 2018 году

Обратите ваше внимание, что обычно в эти все крупные польские магазины не работают. Расписание работы уточняйте в каждом конкретном случае.

  • 1 января, понедельник — Новый Год;
  • 6 января, суббота — Трех Королей или Богоявление;
  • 1 апреля, воскресенье — Пасха;
  • 2 апреля, понедельник – Пасхальный понедельник;
  • 1 мая, вторник — День Труда;
  • 3 мая, четверг — День Конституции;
  • 20 мая, воскресенье — Пятидесятница или День Сошествия Святого Духа;
  • 31 мая, четверг — День Тела Господня;
  • 15 августа, среда — День Успения Пресвятой Богородицы, День Польской Армии;
  • 1 ноября, четверг — День Всех Святых;
  • 11 ноября, воскресенье — День Независимости Польши;
  • 25 декабря, вторник — Рождество (первый день);
  • 26 декабря, среда — Рождество (второй день).

Запрет торговли по воскресеньям в 2018 году

  • 16 декабря.
 
Теги: Брест
 
 
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Для тех кто планирует выезд на польскую сторону или возвращение на праздники из Польши полезная информация: С 9 декабря изменилось расписание поездов на станции...
 
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