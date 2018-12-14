Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от армии

Министр обороны Беларуси Андрей Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от службы в армии, передает корреспондент БЕЛТА.



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"У нас в стране получается, что значительная часть населения страны, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите в военном отношении нашего государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают воинско-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности, - сказал министр.



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- Поэтому тут мы видим единственный путь - внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объемно и огромно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан".



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"Естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные Силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию", - сказал Андрей Равков.

Он добавил, что изменения вносятся в том числе для того, чтобы мотивировать молодых людей. "Недавно принято постановление Министерства труда и социальной защиты - мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие. Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве", - заметил министр.

Минобороны уделяет внимание и решению вопросов, касающихся тех, кто отслужил срочную службу, в частности приоритетности при поступлении на государственную службу, при подготовке к поступлению в вузы, получении общежития.

"Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, - это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное", - заключил Андрей Равков.