«Нас выживают с этой земли». Из-за Западного обхода жильцы дома на улице ГОБК оказались в изоляции

Жильцы дома на улице ГОБК из-за строительства второй очереди Западного обхода лишились подъезда к своему участку. К людям даже скорая не может подъехать. Горисполком извинился за временные неудобства, но реального выхода из создавшейся ситуации не предложил, пишет «Брестская газета».



Анна Александровна в доме № 38 по ул. ГОБК прожила 56 лет и считает, что никогда прежде к его жильцам подобного отношения не было. Фото: Алла Верстова

Дом № 38 по ул. ГОБК в Бресте находится рядом с бывшей производственной базой ЖКХ СПМК. В нем три квартиры. До начала реконструкции дороги на улице Зубачева к дому можно было подъехать со стороны этой улицы, проезд вел к воротам производственной базы.

Сейчас на его месте сплошное месиво, не позволяют проехать к дому и бордюры, уложенные вдоль свежего асфальта на проезжей части ул. Зубачева.

Людмила Николаевна живет в этом доме уже 56 лет. Здесь родились ее дети и внуки.

«Мало того что проезда нет, еще и ноги в грязи утопают, — пояснила она. — Сейчас уже немного подсохло, а была такая грязь непролазная, что мы вообще не могли выйти. Моя мама — инвалид второй группы, у нее давление бывает очень высокое, скорую ей вызываю, а она добраться не может. У меня четверо детей. Только одна дочь получила квартиру, а еще две дочери с семьями и сын живут здесь. Всего у меня прописано девять человек. Внуки малые, одному — 2,5 года, другому — 4 месяца. Уже с месяц у нас не вывозятся бытовые отходы, почту нам тоже не доставляют. Мы здесь словно отрезаны от мира».



Где-то среди этого бездорожья есть еще один проезд на территорию бывшей производственной базы ЖКХ СПМК. По нему и рекомендует горисполком жильцам дома № 38 добираться к родным пенатам

Квартиры дали, а потом отняли

Еще в ноябре 2016 года жильцы трех квартир дома № 38 были уведомлены горисполкомом о том, что в связи со строительством второй очереди Западного обхода их земельный участок будет изъят для государственных нужд, а дом и сараи пойдут под снос.

«Квартиры для переселения нам сначала дали, а потом забрали, — продолжила Людмила Николаевна. — А перед этим нас обязали полностью оплатить приватизацию своего жилья. Отдали более 30 миллионов и целый год занимались сбором документов. На собрании нам уже номера квартир сообщили, однокомнатную дочери выделили в новом доме на Гребном канале, а еще одну, двухкомнатную, — недалеко от крепости».

А потом, по словам женщины, ей сказали, что у города средств не хватает, чтобы выделить ее семье жилье.

«Соседка уже и вещи собрала, на чемоданах сидела, — дополнила ее мать Анна Александровна. — Но пришла она в свою новую квартиру, а там другой хозяин. Как же она, бедная, кричала и плакала! У нее приступ случился, скорую вызывали».

Дочь Людмилы Николаевны Наталья рассказала, что автомобиль ей теперь приходится ставить в чужих дворах. Фонари у дома не работают, после второй смены добраться почти нереально, потому что здесь темно, хоть глаз выколи.

«Неужели так сложно было на небольшом участке не ставить пока бордюры, чтобы у нас остался выезд? — спрашивает она. — Получается, что нас нету! Наш дом еще в прошлом году должны были снести, он по документам вроде бы уже и не значится. Нас выживают с этой земли. Мало того, что квартиры не дали, так теперь еще и изолировали».



По ул. Зубачева и на стыке ее с мостом уложили новое асфальтовое покрытие.

Ответ без ответа

Людмила Николаевна ходила в горисполком и оставила там свое заявление по поводу отсутствия проезда к дому. Оттуда ее направили в УКС городского ЖКХ.

«Когда я пришла туда, мне сказали, что дадут ключи от ворот СПМК и я смогу открывать их для выезда и въезда, — рассказала она. — Из УКСа я сразу же отправилась к представителю, который постоянно находится на территории бывшей базы СПМК. Он мне ясно ответил, что никаких ключей никто мне не даст. А с Нового года все ворота здесь будут закрыты».

Женщина не понимает, зачем власти держат людей в неведении. По ее словам, собирались здесь начальники из горисполкома и УКСа ЖКХ, но, что они решили, ей неизвестно.

«Либо сказали бы нам, когда конкретно наш дом будут сносить, или оставили бы хотя бы проезды к нему. А то ведь ни то ни се!» — негодовала она.



Письмо Брестского горисполкома, из которого становится ясным, что жильцов дома № 38 по ул. ГОБК должны были переселить

На днях Людмила Николаевна получила ответ из горисполкома за подписью заместителя председателя Николая Якубовского. Ей сообщили, что по результатам рассмотрения ее заявления по поводу невозможности подъезда скорой помощи к дому, горисполком приносит свои извинения за временные неудобства. Дополнительно ее информируют, что «в настоящее время подъезд к вашему дому осуществляется со стороны ул. Гоголя по правой полосе построенной проезжей части ул. Зубачева через территорию производственной базы бывшего УПП ЖКХ СПМК». При несогласии с таким ответом ей предлагают обжаловать его в облисполкоме.

«Мы уже убедились, что наш дом теперь просто не находят, — прокомментировала полученный ответ Людмила Николаевна. — Пока ворота, о которых речь, открыты, но с Нового года обещают их закрыть на замок. Значит, мы останемся здесь уже в полнейшей изоляции».