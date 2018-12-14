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«Нас выживают с этой земли». Из-за Западного обхода жильцы дома на улице ГОБК оказались в изоляции
Жильцы дома на улице ГОБК из-за строительства второй очереди Западного обхода лишились подъезда к своему участку. К людям даже скорая не может подъехать. Горисполком извинился за временные неудобства, но реального выхода из создавшейся ситуации не предложил,
Дом № 38 по ул. ГОБК в Бресте находится рядом с бывшей производственной базой ЖКХ СПМК. В нем три квартиры. До начала реконструкции дороги на улице Зубачева к дому можно было подъехать со стороны этой улицы, проезд вел к воротам производственной базы.
Сейчас на его месте сплошное месиво, не позволяют проехать к дому и бордюры, уложенные вдоль свежего асфальта на проезжей части ул. Зубачева.
Людмила Николаевна живет в этом доме уже 56 лет. Здесь родились ее дети и внуки.
«Мало того что проезда нет, еще и ноги в грязи утопают, — пояснила она. — Сейчас уже немного подсохло, а была такая грязь непролазная, что мы вообще не могли выйти. Моя мама — инвалид второй группы, у нее давление бывает очень высокое, скорую ей вызываю, а она добраться не может. У меня четверо детей. Только одна дочь получила квартиру, а еще две дочери с семьями и сын живут здесь. Всего у меня прописано девять человек. Внуки малые, одному — 2,5 года, другому — 4 месяца. Уже с месяц у нас не вывозятся бытовые отходы, почту нам тоже не доставляют. Мы здесь словно отрезаны от мира».
Квартиры дали, а потом отняли
Еще в ноябре 2016 года жильцы трех квартир дома № 38 были уведомлены горисполкомом о том, что в связи со строительством второй очереди Западного обхода их земельный участок будет изъят для государственных нужд, а дом и сараи пойдут под снос.
«Квартиры для переселения нам сначала дали, а потом забрали, — продолжила Людмила Николаевна. — А перед этим нас обязали полностью оплатить приватизацию своего жилья. Отдали более 30 миллионов и целый год занимались сбором документов. На собрании нам уже номера квартир сообщили, однокомнатную дочери выделили в новом доме на Гребном канале, а еще одну, двухкомнатную, — недалеко от крепости».
А потом, по словам женщины, ей сказали, что у города средств не хватает, чтобы выделить ее семье жилье.
«Соседка уже и вещи собрала, на чемоданах сидела, — дополнила ее мать Анна Александровна. — Но пришла она в свою новую квартиру, а там другой хозяин. Как же она, бедная, кричала и плакала! У нее приступ случился, скорую вызывали».
Дочь Людмилы Николаевны Наталья рассказала, что автомобиль ей теперь приходится ставить в чужих дворах. Фонари у дома не работают, после второй смены добраться почти нереально, потому что здесь темно, хоть глаз выколи.
«Неужели так сложно было на небольшом участке не ставить пока бордюры, чтобы у нас остался выезд? — спрашивает она. — Получается, что нас нету! Наш дом еще в прошлом году должны были снести, он по документам вроде бы уже и не значится. Нас выживают с этой земли. Мало того, что квартиры не дали, так теперь еще и изолировали».
Ответ без ответа
Людмила Николаевна ходила в горисполком и оставила там свое заявление по поводу отсутствия проезда к дому. Оттуда ее направили в УКС городского ЖКХ.
«Когда я пришла туда, мне сказали, что дадут ключи от ворот СПМК и я смогу открывать их для выезда и въезда, — рассказала она. — Из УКСа я сразу же отправилась к представителю, который постоянно находится на территории бывшей базы СПМК. Он мне ясно ответил, что никаких ключей никто мне не даст. А с Нового года все ворота здесь будут закрыты».
Женщина не понимает, зачем власти держат людей в неведении. По ее словам, собирались здесь начальники из горисполкома и УКСа ЖКХ, но, что они решили, ей неизвестно.
«Либо сказали бы нам, когда конкретно наш дом будут сносить, или оставили бы хотя бы проезды к нему. А то ведь ни то ни се!» — негодовала она.
На днях Людмила Николаевна получила ответ из горисполкома за подписью заместителя председателя Николая Якубовского. Ей сообщили, что по результатам рассмотрения ее заявления по поводу невозможности подъезда скорой помощи к дому, горисполком приносит свои извинения за временные неудобства. Дополнительно ее информируют, что «в настоящее время подъезд к вашему дому осуществляется со стороны ул. Гоголя по правой полосе построенной проезжей части ул. Зубачева через территорию производственной базы бывшего УПП ЖКХ СПМК». При несогласии с таким ответом ей предлагают обжаловать его в облисполкоме.
«Мы уже убедились, что наш дом теперь просто не находят, — прокомментировала полученный ответ Людмила Николаевна. — Пока ворота, о которых речь, открыты, но с Нового года обещают их закрыть на замок. Значит, мы останемся здесь уже в полнейшей изоляции».
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К людям даже скорая не может подъехать. Горисполком пока извинился за временные неудобства.
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