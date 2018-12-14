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Кривко и Алимбекова соревнуются в гонке преследования. Онлайн
Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Динара Алимбекова принимают участие в женской гонке преследования на 10 километров.
Ирина Кривко стартует шестой с отставанием от Доротеи Вирер в 38 секунд. Перед белоруской убегут Кайса Макарайнен (+0.01), Екатерина Юрлова-Перхт (+0.24), Лиза Виттоцци (+0.25) и Моника Хойниш (+0.28).
Динара Алимбекова на старте занимает 40-е место с отставанием в 1 минуту и 42 секунды.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Динара Алимбекова принимают участие в женской гонке преследования на 10 километров.
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