Кривко и Алимбекова соревнуются в гонке преследования. Онлайн

Белорусские биатлонистки Ирина Кривко и Динара Алимбекова принимают участие в женской гонке преследования на 10 километров.



Фото: Белорусская федерация биатлона

Ирина Кривко стартует шестой с отставанием от Доротеи Вирер в 38 секунд. Перед белоруской убегут Кайса Макарайнен (+0.01), Екатерина Юрлова-Перхт (+0.24), Лиза Виттоцци (+0.25) и Моника Хойниш (+0.28).

Динара Алимбекова на старте занимает 40-е место с отставанием в 1 минуту и 42 секунды.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.