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Помогите, Кремль независимости лишает!
Фрир: пресс-служба Президента России
Больше двадцати лет вроде как и не было никакой интеграции, а тут на тебе: валютный союз, единые таможня, суд и счетная палата… Куда это годится, честное слово! Мы же тут, в Беларуси, всегда думали, что интеграция – это когда нам перепадают всякие ништяки от «союза», типа нефть и газ подешевле, кредиты (которые можно не возвращать), рынок для белорусских товаров в России и наши гастарбайтеры там, а Россия и ее граждане пусть удовлетворяются иллюзией Беларуси как единственного союзника.
И с чего эти русские так оборзели, что заикаются о реальной интеграции? У них же война со всем Западом, потому должны быть тише воды, ниже травы и платить нам за то, что мы….что мы…. А что мы?
Может, мы и так интегрированы в Россию донельзя?
А если так, то одна валюта и одна таможня не представляют ли собой исключительно технические процедуры?
Если сегодняшние колебания курса белорусского рубля легко предугадываются по вечернему курсу российского рубля на московской бирже, то неужели один эмиссионный центр Союзного государства столь сильно угрожает независимости Беларуси?
Если общее материальное благополучие нашей страны зависит от добытых в России нефти и газа, то имеет ли вообще смысл словосочетание «белорусская экономика»?
Если шестая часть трудоспособных граждан Беларуси работает в России без каких-либо правовых и финансовых ущемлений, то почему «реальная интеграция» так страшна?
Вот наши соседи, ставшие членами ЕС, они ведь тоже «интегрированы»: и через рынок труда, и через таможенные правила, некоторые через эмиссионный центр (Польша сохранила злотый, но Литва и Латвия перешли на евро), – но при этом они остались государствами на карте мира. Или ЕС, он «жрет» страны иначе, не так, как Россия?
Но кого Россия «сожрала» за последние четверть века?
Крым? Да, но Крым не проходил под рубрикой «интеграции», тут имел место совсем другой расклад.
Нам не грозит аннексия или захват, более того, нам даже не выставили жестких условий или конкретных сроков, просто напомнили, что Союзное государство создавалось с целью… Неужели такого напоминания достаточно, чтобы и президент страны, и его политические оппоненты завопили о том, что независимость Беларуси под угрозой? Как по мне, эти вопли унижают государство и его граждан.
Но президент со своими подчиненными и его/их политические оппоненты вопят, причем вопить они начали не сегодня.
Кто их должен услышать?
Граждане Беларуси, быть может, и услышат, но массово против «российского наезда» не выступят, потому как их давно исключили даже из минимального участия в принятии политических решений (которое так или иначе еще сохранилось в том же ЕС). Попросту говоря: большинству беларусов все равно, какими рублями расплачиваться, какую таможню проезжать и в какой суд обращаться.
Выходит, что вопят друг другу, то есть внутри круга политически «озабоченных»? Ну, не совсем так. Еще вопят на приемники смотрящих за Беларусью и Россией в Европе и США: мол, не сдаемся Москве. Убожество нашей внешней политики…
Впрочем, не важно, кому этот дежурный набор слов про суверенитет адресован. Печально, что на 28-м году независимости встает вопрос о независимости. Как герои чеховских пьес, произносят что-то, а потом либо они сами, либо другие персонажи говорят: «Нет, не то, не то». Ну, время другое, другие слова и другие поступки нужны, а вы все независимость мусолите.
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Какие же противные люди заседают в российском руководстве...
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