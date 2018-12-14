Создан метод, увеличивающий продолжительность жизни на 65%



Иллюстративное фото

Стоит отметить, что свои выводы исследователи сделали на основании испытаний с лабораторными мышами. Оказалось, что жизнь грызунов можно продлить на 65%.Ученые выдвинули гипотезу о том, что данное соединение будет включено в лекарства, а они, в свою очередь, повышать вероятность долголетия. В будущем, новаторский метод ученые планируют внедрять в медицину и постепенно применять на людях для поддержки организма.Также авторы наблюдений из университета Овьедо подчеркнули, что в ходе эксперимента им удалось проследить возникновение, а также изучить редкие болезни, которые приводят к старению человека.Эксперимент доказал, что белок может перепрограммировать функциональные единицы строения тела и нарушать процесс образования стволовых клеток.Уничтожение данного белка у грызунов привело к остановке процесса преждевременного старения. Кроме того, медикам так же удалось омолодить клетки подопытных животных.