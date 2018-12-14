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Создан метод, увеличивающий продолжительность жизни на 65%

15.12.2018 13:55 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Жить до 135 лет - такая возможность появится у каждого, уверены ученые из Испании.

Стоит отметить, что свои выводы исследователи сделали на основании испытаний с лабораторными мышами. Оказалось, что жизнь грызунов можно продлить на 65%.

Ученые выдвинули гипотезу о том, что данное соединение будет включено в лекарства, а они, в свою очередь, повышать вероятность долголетия. В будущем, новаторский метод ученые планируют внедрять в медицину и постепенно применять на людях для поддержки организма.

Также авторы наблюдений из университета Овьедо подчеркнули, что в ходе эксперимента им удалось проследить возникновение, а также изучить редкие болезни, которые приводят к старению человека.

Эксперимент доказал, что белок может перепрограммировать функциональные единицы строения тела и нарушать процесс образования стволовых клеток.

Уничтожение данного белка у грызунов привело к остановке процесса преждевременного старения. Кроме того, медикам так же удалось омолодить клетки подопытных животных.

 
 
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Жить до 135 лет - такая возможность появится у каждого, уверены ученые из Испании.
 
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