Что нужно пить перед сном, чтобы похудеть быстрее



Иллюстративное фото

Вода

Лимон

Огурец

Имбирь

Сок алоэ вера

Петрушка или кинза

Нет нужды говорить, что для эффективного похудения важны сразу несколько составляющих: в том числе диета, здоровый 7-часовой сон и физические упражнения.Наш чудо-эликсир ускорит процесс расставания с лишними килограммами. Все компоненты, которые входят в этот напиток, благотворно влияют на ваше здоровье: они повышают метаболизм, улучшают пищеварение и растапливают упрямый жир на животе.В основе коктейля для похудения лежит вода. Диетологи советуют худеющим людям как можно больше пить. Это притупляет голод, выводит шлаки и увеличивает обмен веществ. В ряде научных исследований выяснилось, что прием стакана воды за полчаса до еды уменьшает количество съеденной пищи. А вот еще один любопытный факт: чем холоднее жидкость в вашем стакане, тем больше калорий тратит ваше тело для ее усвоения.Вторым ингредиентом жиросжигающего коктейля является лимон. Сок цитрусового плода сделает вашу воду более приятной на вкус. Кроме того, лимон является мягким мочегонным средством, отлично укрепляет иммунитет и борется со вздутием живота. Витамин С, входящий в состав цитрусовых, помогает избавляться от жира на клеточном уровне.Огурцы необычайно ароматны и имеют высокую концентрацию воды в мякоти. Добавьте несколько долек в свою кружку, и вы получите еще одного союзника в борьбе с лишним весом. Секрет: в течение дня вы можете есть огуречные ломтики в то время, как хотите выпить очередной стакан воды. Это наполнит ваш желудок клетчаткой, влагой и минимальным количеством калорий.Имбирь является известным жиросжигателем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эта специя попала в наш коктейль. Она помогает контролировать аппетит, улучшает метаболизм, регулирует уровень сахара в крови и борется с холестериновыми отложениями.Сок из мякоти растения алоэ вера позволит этому коктейлю приобрести слабительные свойства. Диетологи предупреждают, что хорошее пищеварение коррелирует с более низкими показателями индекса массы тела. Сок лучше делать из всего листа, а не только из геля, который выступает на листьях при сломе.Замыкают список ингредиентов травы семейства зонтичных. Петрушка и кинза содержат антиоксиданты, витамины и минералы, которые хорошо стимулируют работу пищеварительной системы. Кроме того, зелень уменьшает воспаление и устраняет вздутие живота.