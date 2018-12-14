Россиян отгородят от мирового интернета

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Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в Госдуму в пятницу сенаторами, а также депутатом, требует минимизироватьи обеспечить возможность автономной работы рунета.Документ предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.Документ также определяет правила маршрутизации трафика, вводит контроль за их соблюдением и создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.Документ определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком и заставляет их владельцев «при возникновении угрозы» обеспечить возможность централизованного управления трафиком.Угроза, по мнению авторов, исходит от США, где в сентябре 2018-го была принята стратегия национальной кибербезопасности. Документ носит, говорится в пояснительной записке: Вашингтон угрожает ответными мерами, «Россию в совершении кибератак.Все эти меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы»: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.- пояснил РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.- заявил он.Законопроект стал ответом на поручение президента РФ, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть отСША.Согласно поручению Путина, Минкомсвязь совместно с министерством иностранных дел должны были попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая быуже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от