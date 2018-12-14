ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиян отгородят от мирового интернета

15.12.2018 13:42 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
Россия готовит масштабную реформу интернета, которая позволит властям усилить контроль над трафиком внутри страны и отгородить российский сегмент цензурным «файрволом» наподобие китайского.

Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в Госдуму в пятницу сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.

Документ предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Документ также определяет правила маршрутизации трафика, вводит контроль за их соблюдением и создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Документ определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком и заставляет их владельцев «при возникновении угрозы» обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

 Угроза, по мнению авторов, исходит от США, где в сентябре 2018-го была принята стратегия национальной кибербезопасности. Документ носит «агрессивный характер», говорится в пояснительной записке: Вашингтон угрожает ответными мерами, «бездоказательно обвиняя» Россию в совершении кибератак.

Все эти меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.

«Будут созданы условия, и вся страна будет как на ладони», - пояснил РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.

«Мы будем понимать, откуда к нам втекает интернет и откуда и где выходит», - заявил он.

Законопроект стал ответом на поручение президента РФ Владимира Путина, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США.

Согласно поручению Путина, Минкомсвязь совместно с министерством иностранных дел должны были попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы "дублировала" уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от "целевых воздействий".

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия готовит масштабную реформу интернета.
 
Новости дня
Новости разные
 
100-летию БССР посвящается (Будет дополнено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика