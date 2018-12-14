В Беларуси разыгрывают джекпот почти в 1,5 миллиона долларов



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Джекпот накопился с первого тиража — с 11 декабря 2014 года. Напомним, в сентябре прошлого года джекпот превысил отметку в 1 миллион рублей, а в мае — 2 миллиона рублей.Чтобы стать победителем в «Спортлото 6 из 49» и забрать джекпот, нужно угадать 6 из 6 выпавших чисел. Пока участникам этой лотереи удавалось угадать только 5 из 6 выпавших номеров — таких 130 игроков.Игрок, угадавший все 6 чисел, получит всю сумму джекпота — выигрыши в электронных интерактивных играх в Беларуси не облагаются налогами.