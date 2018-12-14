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Россияне одолжили рекордные 57 млрд рублей на новые авто

15.12.2018 13:37 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта tavto.ru
В прошлом октябре граждане заняли в банках 56,9 млрд рублей на покупку автомобилей. Это на 17,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Таким образом, объемы выдачи автокредитов в октябре 2018 года стали рекордными за все время наблюдения за этим видом розничного кредитования, констатируют в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Данные за 10 месяцев выглядят не менее впечатляюще - сумма выданных автокредитов выросла на четверть и составила 485,4 млрд рублей. Больше всего занимали на покупку автомобилей в Москве (55,8 млрд рублей), Санкт-Петербурге (37,1 млрд рублей), Московской области (35,8 млрд рублей), Республике Татарстан (21,7 млрд рублей) и Республике Башкортостан (19,4 млрд рублей).

Заемные средства по-прежнему остаются для россиян одним из основных и наиболее доступных способов приобретения автомашин, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Доля "кредитных авто" составляет более 50% от общего числа продаваемых автомобилей, напоминает он. По мнению эксперта, на увеличение объемов автокредитования, помимо прочего, влияет удорожание импортных автомобилей.

По итогам 10 месяцев 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 млн рублей. Это на 7% больше, чем в январе - октябре 2017 года, подсчитали ранее в агентстве "Автостат". К началу прошлого месяца средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля - 623 тысячи рублей.

 
 
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В прошлом октябре граждане заняли в банках 56,9 млрд рублей на покупку автомобилей.
 
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