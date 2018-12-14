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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за снегопада
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильного снегопада, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Осадки пройдут по западу страны. Прогнозируется сильный, мокрый снег, его налипание, а на отдельных участках дорог - снежные заносы. Также на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, днем порывистый.
Температура воздуха в ночное время опустится до –2..-8 °С, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем будет немного теплее: от –1 до -6 °С.
В Минске, по прогнозу синоптиков, утром пройдет снег. Вечер юго-восточный с порывами до 15 м/с. Температура ночью –5..-7 °С, днем -7..-9 °С.
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В воскресенье по западу страны ожидается сильный, мокрый снег.
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