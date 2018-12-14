﻿ Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за снегопада. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за снегопада

15.12.2018 13:26 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Sputnik / Виктор Толочко
В воскресенье по западу страны ожидается сильный, мокрый снег, на отдельных участках дорог будут снежные заносы.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильного снегопада, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Осадки пройдут по западу страны. Прогнозируется сильный, мокрый снег, его налипание, а на отдельных участках дорог - снежные заносы. Также на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночное время опустится до –2..-8 °С, по востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем будет немного теплее: от –1 до -6 °С.

В Минске, по прогнозу синоптиков, утром пройдет снег. Вечер юго-восточный с порывами до 15 м/с. Температура ночью –5..-7 °С, днем -7..-9 °С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье по западу страны ожидается сильный, мокрый снег.
 
Новости дня
Новости разные
 
На открытии "Золотой шайбы" ОМОН задержал парня с топором и ножами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика