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На открытии "Золотой шайбы" ОМОН задержал парня с топором и ножами

15.12.2018 13:23 — Разное | UDF  
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Фото: УВД Гомельского облисполкома
В Гомеле 17-летний парень пришел на хоккейный матч с походным топором и двумя ножами. Зачем — теперь выясняют следователи.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».

Как рассказали в УВД, запрещенные к проносу вещи у парня на входе в Ледовый дворец нашли сотрудники ОМОН. В рюкзаке лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле.

При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.

Несовершеннолетний задержан. Известно, что ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 17-летний парень пришел на хоккейный матч с походным топором и двумя ножами.
 
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