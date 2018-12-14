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На открытии "Золотой шайбы" ОМОН задержал парня с топором и ножами
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Инцидент произошел вечером 14 декабря на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».
Как
При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.
Несовершеннолетний задержан. Известно, что ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
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В Гомеле 17-летний парень пришел на хоккейный матч с походным топором и двумя ножами.
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