

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел вечером 14 декабря на открытии областного первенства среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба».Какв УВД, запрещенные к проносу вещи у парня на входе в Ледовый дворец нашли сотрудники ОМОН. В рюкзаке лежал походный топорик в чехле и раскладной нож. За поясом у парня также был найден нож в чехле.При дальнейшем разбирательстве был проведен осмотр места жительства парня. Дома у него сотрудники милиции обнаружили 24 патрона различного калибра, три из которых признаны экспертами боеприпасами.Несовершеннолетний задержан. Известно, что ранее к административной и уголовной ответственности он не привлекался.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».