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До банков еще раз довели поручение Лукашенко по финансированию строительства жилья с господдержкой

15.12.2018 13:21 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Национальный банк просит коммерческие банки учесть поручение Александра Лукашенко «по стимулированию участия широкого круга банков в кредитовании граждан для строительства жилья» с господдержкой. Об этом говорится в письме регулятора от 14 декабря.

«Предлагаем банкам в установленном порядке рассмотреть на наблюдательных советах вопрос уточнения объемов кредитов, предоставляемых на условиях, определяемых банками, на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий», — говорится в письме.

Данный вопрос нужно рассмотреть при формировании бизнес-планов развития банков на 2019−2020 годы, «исходя из ресурсных возможностей и потребностей граждан».

Следует отметить, что похожее письмо банки получили 10 дней назад из Минстройархитектуры.

В 2019 году на финансирование жилья с господдержкой планировалось направить 550 млн рублей. Из них Беларусбанк должен выделить 395 млн рублей, Белагропромбанк — 30 млн, БПС-Сбербанк — 50 млн, Белинвестбанк — 55 млн, Приорбанк — 10 млн, Банк БелВЭБ — 10 млн.

В 2019 году власти хотят увеличить объемы финансирования. В частности, сейчас ищут средства для выполнения обещаний перед многодетными семьями. На 2019 год не хватает почти 119 млн рублей.

Данный вопрос рассматривали 23 ноября на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. Александр Лукашенко констатировал, что очередь многодетных семей непрерывно растет. «Радоваться бы надо было, потому что решаем главнейшую демографическую задачу. А мы людям не можем в течение года, как было принято решение, выдать жилье», — сказал он.

За два последних года количество многодетных семей увеличилось на 8,5 тысячи. При этом не выполняется поручение о направлении их на строительство жилья в течение года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч. Почти 7 тысяч ожидают очереди более трех лет.

Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с местными властями увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся. «Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года», — заявил президент.

 
 
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Данный вопрос нужно рассмотреть при формировании бизнес-планов на 2019−2020 годы.
 
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