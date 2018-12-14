До банков еще раз довели поручение Лукашенко по финансированию строительства жилья с господдержкой

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— говорится в письме.Данный вопрос нужно рассмотреть при формировании бизнес-планов развития банков на 2019−2020 годы, «исходя из ресурсных возможностей и потребностей граждан».Следует отметить, что похожее письмо банки получили 10 дней назад из Минстройархитектуры.В 2019 году на финансирование жилья с господдержкой планировалось направить 550 млн рублей. Из них Беларусбанк должен выделить 395 млн рублей, Белагропромбанк — 30 млн, БПС-Сбербанк — 50 млн, Белинвестбанк — 55 млн, Приорбанк — 10 млн, Банк БелВЭБ — 10 млн.В 2019 году власти хотят увеличить объемы финансирования. В частности, сейчас ищут средства для выполнения обещаний перед многодетными семьями. На 2019 год не хватает почти 119 млн рублей.Данный вопрос рассматривали 23 ноября на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.констатировал, что очередь многодетных семей непрерывно растет.— сказал он.За два последних года количество многодетных семей увеличилось на 8,5 тысячи. При этом не выполняется поручение о направлении их на строительство жилья в течение года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч. Почти 7 тысяч ожидают очереди более трех лет.Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с местными властями увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.— заявил президент.