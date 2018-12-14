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Министр обороны анонсировал изменения в отсрочках от армии
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
«У нас в стране получается, что значительная часть населения страны, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите в военном отношении нашего государства. По простым расчетам, около 80% молодых людей не получают воинско-учетную специальность в Вооруженных силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищенности государства и обороноспособности, — сказал министр. — Поэтому тут мы видим единственный путь — внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объемно и огромно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».
«Естественно, останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. Ведь Вооруженные силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию», — сказал Андрей Равков.
Он добавил, что изменения вносятся в том числе для того, чтобы мотивировать молодых людей.
«Недавно принято постановление Министерства труда и социальной защиты — мы добились, чтобы военнослужащим срочной службы более чем в два раза увеличили денежное довольствие. Может быть, это мало по сравнению с заработком в IT-сфере, но тоже серьезно и значимо в государстве… Мы также занимаемся вопросами обустройства быта не только офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые проходят службу по контракту, но и срочников. Сейчас это уже не та армия, когда служили родители сегодняшних солдат. Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, — это неправда. Да, конечно, в хозяйственные дни чистят и убирают, но все остальное направлено на боевую подготовку. И это самое главное», — говорит Андрей Равков.
Новость взята из открытого доступа РУП «БЕЛТА» в соответствии с правилами, указанными на сайте агентства.
Сейчас отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве предоставляется гражданам:
по состоянию здоровья;
для продолжения образования;
для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры;
по семейному положению;
для получения военно-технических специальностей;
в связи с осуществлением депутатских полномочий;
на основании указов президента.
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Министр обороны Беларуси Андрей Равков анонсировал возможные изменения.
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