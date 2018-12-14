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Рубль будет падать. Что еще произойдет на валютном рынке в 2019
Фото с сайта fntalk.com
— В 2018 году курс белорусского рубля оставался стабильным. С начала календарного года изменение стоимости валютной корзины не превысило одного процента.
За период с 1 января по 12 декабря 2018 года было зафиксировано укрепление национальной валюты на 0,74%.
Стоимость валютной корзины Нацбанка Беларуси в 2018 году
Инфографика предоставлена автором
При этом динамика курсов валют по отдельности была более значительной. Курс доллара с начала года вырос на 7,7%, курс евро увеличился на 2,64%, курс российского рубля упал на 6,8%.
Произошедшие изменения обусловлены главным образом динамикой кросс-курсов ключевых валют, иными словами — внешними факторами.
Пара евро/доллар
Заметный рост курса доллара в Беларуси связан в том числе и с укреплением американской валюты на международном рынке. По отношению к евро доллар укрепился почти на 5%, а если ориентироваться на индекс доллара (корзину, в которую в разных долях входят шесть иностранных валют), то рост американской валюты с начала года составил порядка 5,5%.
Динамика пары евро/доллар на международном рынке в 2018 году
Инфографика предоставлена автором
Примечательно, что тенденция радикальным образом изменилась по сравнению с 2017 годом, когда доллар на международной арене обвалился на 11%, а евро, наоборот, демонстрировал быстрый рост. И еще более примечательно, что с фундаментальной точки зрения в экономиках США и еврозоны мало что изменилось. В обоих случаях наблюдался умеренный экономический рост, в США инфляция колебалась в диапазоне 2−3%, а в еврозоне около 2% — это вполне комфортные уровни, можно сказать, целевые. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США все так же постепенно повышала процентные ставки, а Европейский центробанк (ЕЦБ) все так же не принимал никаких весомых решений. Однако настроения инвесторов в отношении ключевых мировых валют радикальным образом изменились.
Судя по всему, большинство участников рынка все меньше верят в скорое повышение процентных ставок ЕЦБ, потому евро и «развернулся» вниз. Дополнительным фактором давления мог стать бюджетный кризис в Италии. Кроме того, участники рынка внезапно вспомнили про повышение ставок ФРС и про то, что это стимул для роста курса доллара. Приятным сюрпризом здесь может стать четвертое, незапланированное повышение ставки ФРС США во второй половине декабря — ожидания инвесторов на этот счет очень сильны.
Говоря о среднесрочной перспективе пары евро/доллар, стоит отметить, что, несмотря на фундаментальные предпосылки для укрепления доллара, не исключено, что на практике мы станем свидетелями падения американской валюты и укрепления европейской.
Дело в том, что следующим шагом ЕЦБ в любом случае станет повышение процентных ставок — понижать их просто некуда. Интрига лишь в том, когда именно это случится.
Из последних заявлений ЕЦБ следует, что ужесточение монетарной политики может начаться уже в будущем году. Для евро это будет весомый фактор поддержки.
А вот риторика ФРС в последнее время становится мягче — чиновники из американского регулятора не спешат заявлять о дальнейшем ужесточении и намекают, что уровень процентных ставок уже близок к верхней границе комфортного для экономики диапазона. Не исключено, что здесь во внимание принимается не только экономическая ситуация, но и позиция президента Трампа, который является ярым сторонником слабого доллара и низких процентных ставок.
Российский рубль
Российский рубль переживает не лучшие времена — с начала календарного года российская валюта упала к корзине российского Центробанка на 13,6%.
Стоимость валютной корзины Центробанка России
Инфографика предоставлена автором
И причина здесь отнюдь не в нефти, которая хоть и растеряла за последние два месяца весь свой рост, сейчас стоит ненамного дешевле, чем в начале календарного года. Рубль уже давно перестал остро реагировать на колебания нефтяных котировок. Бурный рост барреля в этом году сопровождался не менее бурным обвалом рубля. Отчасти это связано с тем, что за счет дополнительных нефтегазовых доходов на внутреннем российском рынке выкупалась иностранная валюта, но в большей степени — с геополитическими рисками.
Санкции против России регулярно расширяются, кроме того, уже много месяцев в воздухе витает угроза введения ограничений на инвестиции в российский госдолг со стороны США.
С учетом того, что примерно четверть госдолга, сформированного через облигации федерального займа (ОФЗ), находится на руках нерезидентов, введение таких ограничений чревато масштабной распродажей рублей и резким оттоком иностранного капитала с российского рынка.
По сути, эти процессы уже давно происходят — инвесторы много месяцев кряду избавляются от ОФЗ, и это одна из главных причин, почему рубль падает. Отток капитала из ОФЗ хорошо иллюстрирует динамика индекса российских гособлигаций RGBI.
Индекс российских гособлигаций RGBI в 2018 году
Инфографика предоставлена автором
Тут стоит отметить, что в настоящий момент обвал российской валюты мало повлиял на позиции белорусского рубля в целом — все «сгладилось» за счет заметного снижения курса российского рубля на нашем рынке. Однако значительное укрепление белорусского рубля по отношению к российскому вредит внешней торговле, поскольку приводит к росту цен на белорусские товары для россиян и к снижению цен на российские товары для белорусов, иными словами — к росту импорта и сокращению экспорта.
Это еще может аукнуться белорусскому рублю, кроме того, сохраняются риски дальнейшего падения российской валюты из-за санкций и ряда других обстоятельств.
Пожалуй, в обозримой перспективе это главный внешний риск для белорусского рубля.
Внутренний валютный рынок Беларуси
Главный фактор, влияющий на курс белорусского рубля, — спрос и предложение на внутреннем валютном рынке. И несмотря на ряд рисков, в этом году ситуация складывалась весьма благоприятно. В целом по итогам января-ноября 2018 года население, предприятия и нерезиденты в совокупности продали на чистой основе $ 940 млн. Это меньше, чем в прошлом году (за январь-ноябрь 2017 было продано $ 1,4 млрд), но все равно хороший результат.
В масштабах белорусской экономики почти миллиард долларов профицита — внушительная сумма.
Теоретически это могло бы привести к заметному укреплению белорусского рубля. Однако на практике этого не случилось, поскольку все «излишки» иностранной валюты выкупаются государством для зачисления в золотовалютные резервы и платежей по валютным долгам. Так будет продолжаться и впредь, это не вызывает никаких сомнений, поэтому в среднесрочной перспективе белорусский рубль не будет укрепляться — в лучшем случае он может сохранять стабильность.
Также важно отметить, что в последние месяцы «излишек» валюты фактически сошел на нет — в сентябре и ноябре на внутреннем рынке был сформирован дефицит иностранной валюты, в октябре — очень скромный профицит. То есть озвученная чистая продажа в сумме $ 940 млн была обеспечена хорошими результатами февраля-августа.
Профицит/дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси в 2018 году, $ млн
Инфографика предоставлена автором
Такая смена тенденции обусловлена рядом обстоятельств:
1. Сказывается сезонность — в конце календарного года продажи валюты нередко сокращаются, а покупки растут.
2. На рынке мог негативно сказаться рост заработных плат, который происходит в отрыве от производительности труда. По последним данным, производительность труда в Беларуси в годовом выражении росла на 4,1%, а реальные зарплаты — на 12,3%. Разница — в три раза.
Это может свидетельствовать о том, что повышение зарплат по-прежнему происходит с применением административного рычага.
Белорусы снова получают незаработанные деньги и по традиции направляют «излишки» на покупку иностранной валюты.
3. Активными покупателями валюты выступают предприятия, и в последние месяцы это может быть связано в том числе с укреплением белорусского рубля по отношению к российскому, о котором мы подробнее говорили выше.
Профицит/дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси в 2018 году, сформированный населением, предприятиями и нерезидентами, $ млн
Инфографика предоставлена автором
Административный рост заработных плат — один из ключевых рисков для белорусского рубля в обозримой перспективе. Второй важнейший риск — высокий уровень валютного госдолга.
Ежегодно Беларусь вынуждена осуществлять миллиардные платежи по долгам — например, в 2018 году объем валютных платежей с учетом основного долга и процентов составит порядка 3,8 млрд долларов. Официальных бюджетных документов на 2019 год еще не опубликовано, однако в любом случае рассчитывать, что платежи резко сократятся, не приходится.
При этом наша экономика не генерирует иностранную валюту в таких объемах, поэтому государство вынуждено постоянно брать новые валютные займы. Следствием этого является постоянный рост валютного госдолга, и власти все чаще говорят о том, что пора начинать гасить как можно больше обязательств своими силами.
Вместе с тем источников собственной валюты у нас не так уж много: то, что генерирует экспорт, уходит на расчеты по импорту, иностранные инвестиции в страну не текут рекой, и, по сути, государство может рассчитывать лишь на экспортные пошлины (в 2018 году планировалось получить порядка $ 500 млн) и покупку валюты на внутреннем рынке. Очевидно, что о миллиардах собственных валютных средств речи не идет.
Если правительство начнет активно сокращать новые заимствования — вероятно, придется наращивать покупки валюты на внутреннем рынке, что чревато давлением на курс рубля, особенно с учетом того, что профицит валюты, формируемый в основном за счет продаж населения, сокращается.
К слову, в 2018 году формируется огромный профицит республиканского бюджета — уже свыше 5 млрд белорусских рублей, это исторический максимум.
Вероятно, львиная доля сэкономленных средств пойдет на платежи по долгам, только вот бюджет формируется в рублях, а для долгов нужна валюта. Обменять белорусские рубли на валюту можно только на внутреннем белорусском рынке. Не исключено, что после Нового года мы ощутим эти процессы.
Дополнительным фактором риска является российский налоговый маневр, в результате которого белорусский бюджет может лишиться экспортных пошлин и доходов от перетаможки нефти. По предварительным оценкам, в 2019 году бюджет может недосчитаться $ 500 млн — и речь идет именно о валютных поступлениях, это очень важный момент.
Таким образом, главные вызовы для белорусского рубля в 2019 году — это:
Высокий уровень валютного госдолга
Налоговый маневр
Рост заработных плат в отрыве от производительности труда
Внешние риски, в частности, геополитические риски для российского рубля.
С учетом всех обстоятельств можно предположить, что в 2019 году рубль в лучшем случае будет стоять на месте. Более вероятный сценарий — ослабление в пределах 3−10%, в зависимости от того, как будет складываться ситуация с долгами и зарплатами. Более существенное ослабление могут спровоцировать внешние форс-мажоры.
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Что происходило на валютном рынке в этом году и чего ожидать от курса рубля в следующем.
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