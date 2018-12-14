Женщина сбила в Бобруйске двух пешеходов и врезалась в дом

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ДТП случилось прошлым вечером в Бобруйске. На Комбинатской улице автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в световую опору, а дальше протаранил заборное ограждение и въехал в дом, который ранее пострадал от пожара.27-летний пешеход скончался от полученных травм на месте. Второй пострадавший – 45-летний бобруйчанин находится в тяжёлом состоянии в больнице. За рулём находилась женщина. Предварительно – она не справилась с управлением.