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Женщина сбила в Бобруйске двух пешеходов и врезалась в дом
Фото: ОНТ
ДТП случилось прошлым вечером в Бобруйске. На Комбинатской улице автомобиль сбил пешеходов, после чего врезался в световую опору, а дальше протаранил заборное ограждение и въехал в дом, который ранее пострадал от пожара.
27-летний пешеход скончался от полученных травм на месте. Второй пострадавший – 45-летний бобруйчанин находится в тяжёлом состоянии в больнице. За рулём находилась женщина. Предварительно – она не справилась с управлением.
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Легковушка сбила двух пешеходов, а потом въехала в дом, один из пострадавших погиб на месте.
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