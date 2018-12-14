Российской экономике грозит 20 лет стагнации, считает Явлинский

Длительная стагнация российской экономики создаёт десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Все профессионалы, все специалисты прекрасно понимают, что экономика наша находится в глубокой застойной яме, что впереди у нас 20 лет стагнации. Судя по тому, что происходило в нашей экономике в последние пять лет, нас ожидает 20 лет стагнации, в лучшем случае", - сказал Г.Явлинский на заседании федерального совета "Яблока" в субботу.

По его словам, российская экономика "остановилась, сползает вниз и все больше отстаёт от мировой", незначительный рост не говорит о том, что падение экономики преодо6лено.

Лидер "Яблока" отметил, что такая стагнация создаёт серьезные угрозы для населения страны.

"На первое место я бы поставил доходы населения. Огромный уровень закредитованности, рекордное падение нормы сбережений, сокращение реальных доходов - это очень большая тревога, потому что это остановка двигателя экономики", - сказал Г.Явлинский.

Второй угрозой он назвал сокращение количества российских компаний, третьей - рост "плохих" долгов и просроченной задолженности граждан.

Кроме того, отмечает Г.Явлинский, будет продолжаться рост налогового давления, также появляется много "бредовых идей", таких как прекращение расчетов в долларах с иностранными партнёрами, а также запрет на хождение доллара в России.

"Это свидетельствует о том, что нет ответа со стороны принимающих решения о том, что делать", - считает он.

Шестая угроза, по словам Г.Явлинского, это рост цен, несмотря на низкую по официальным данным инфляцию, "все предпосылки для серьезного роста цен на виду".

Также угрозами для российской экономики лидер "Яблока" назвал плохое качество экономического роста, бегство инвестиций из России и риск продолжения снижения цен на нефть.

"К этим девяти угрозам я бы добавил вопрос, связанный с санкциями. Санкции не только сохранятся, они ещё и усилятся. Я отмечу, что политика, которая привела к тому, что Россия оказалась страной, против которой кто угодно в мире может устанавливать санкции, это политика полного провала. Она разрушает экономику и благосостояние страны, отбирает у нее будущее", - сказал Г.Явлинский.