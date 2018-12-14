Позиция правительства РФ по налоговому маневру девальвирует базовые договоренности о создании ЕАЭС, считают в Минске

Позиция правительства России, которое отказалось обсуждать предоставление Минску компенсации за негативные последствия налогового маневра, девальвирует базовые договоренности с Москвой об условиях создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил агентству "Интерфакс-Запад" близкий к переговорам источник в белорусских госорганах.

"Де-факто следствием российского налогового маневра станет включение в цену нефти для Беларуси скрытой пошлины. Это девальвирует идею создания равных условий для нефтепереработки в двух странах, которые были закреплены 29 мая 2014 года двумя межправительственными протоколами и подписаны одновременно с договором об учреждении Евразийского экономического союза", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ратифицированные парламентами Беларуси и России межправительственные протоколы от 29 мая 2014 года регулируют условия распределения между бюджетами двух стран экспортных пошлин на нефтепродукты и объемы беспошлинной поставки нефти из России в Беларусь на период до 2024 года включительно. "Минск подписывал договор об учреждении ЕАЭС с учетом подписания этих протоколов, то есть с учетом согласования условий поставки нефти из России до 2025 года - даты предполагаемого создания единого рынка нефти и нефтепродуктов в союзе", - подчеркнул собеседник.

"Теперь экономическая сущность этих базовых договоренностей находится под угрозой, что вызывает у белорусской стороны недоумение", - добавил он.

По его мнению, "неожиданный отсыл руководства правительства России к договору о создании Союзного государства является не более чем попыткой формально оправдать свои действия". "Российская сторона просто не хочет терять доходы своей бюджетной системы. Подводить политическую подоплеку под этот вопрос некорректно, тем более в самом конце переговоров, которые предметно ведутся с лета этого года", - добавил собеседник.

В случае негативного сценария развития событий белорусская экономика понесет значительные издержки, подчеркнул собеседник.

По его словам, ключевой проблемой для Беларуси является возникновение более выгодных условий нефтепереработки на территории России. "Убыточность нефтепереработки в Беларуси резко вырастет. В течение 2-3 лет это приведет к сокращению объемов переработки с 18 млн тонн в год до уровня необходимого для обеспечения потребностей внутреннего рынка – 6-7 млн тонн в год. В этом случае Беларусь не будет иметь экспортных пошлин на нефтепродукты, которые сейчас являются одним из основных источников дохода бюджета", - пояснил эксперт. Он также подчеркнул, что при таком сценарии "стоимость автотоплива в России будет значительно ниже, чем в Беларуси и в условиях беспошлинной торговли между странами российские НПЗ захватят внутренний белорусский рынок". Таким образом, издержки белорусской стороны, которые будут ежегодно увеличиваться в период проведения налогового маневра до 2025 года "в конечном итоге могут проявиться в полной утрате внешнего и внутреннего рынка нефтепродуктов". "Тогда наши НПЗ надо будет просто закрывать со всеми вытекающими последствиями для экономики и социальной сферы", - констатировал собеседник.

Он подчеркнул, что решение вопроса о возможной компенсацию Минску издержек от налогового маневра в РФ "может быть найдено только на высшем уровне, в данное время позиции правительств принципиально расходятся".

В то же время, по его мнению, позиция руководства российского правительства "не могла быть спонтанной". В системе госуправления "чтобы такие заявления делать они должны быть обсуждены, согласованы и одобрены", - полагает собеседник.

Как сообщалось, в пятницу вечером первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявил, что "Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ".

В четверг в Бресте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Беларуси и России сказал, что Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов. Данное заявление прозвучало на фоне активных попыток Минска договориться о компенсации за налоговый маневр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после этого высказал мнение, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил А. Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу в Минске. "Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", сказал А.Лукашенко.