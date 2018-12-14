100-летию БССР посвящается (Будет дополнено)





13 декабря в Вороново прошла встреча идеологического актива района с кандидатом исторических наук, доцентом Гродненского госуниверситета имени Я.Купалы Владимиром Егорычевым.

В рамках проходящей республиканской акции «Рождение республики» к 100-летию БССР состоялся открытый и интересный разговор о том, в каких условиях происходило провозглашений БССР, какова его предистория, про расклад сил и факторы, которые влияли на принимаемые решения.







Желающие также могли пробрести книги Владимира Евгеньевича «Сдувая пыль с истории», «Истина дороже всего», «Что-то с памятью нашей стало…» и другие.





