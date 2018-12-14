В Беларуси могут поменяться условия предоставления отсрочки от армии

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков во время участие в торжественном ритуале принятия присяги в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси: «У нас в стране получается, что значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства в военном отношении. По простым расчётам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищённости государства и обороноспособности. Поэтому тут мы видим единственный путь – внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объёмно, но с определённой степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».

Источник: ОНТ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "