ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут поменяться условия предоставления отсрочки от армии

15.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси могут поменяться условия предоставления отсрочки от армии

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков во время участие в торжественном ритуале принятия присяги в 72-м гвардейском объединённом учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси: «У нас в стране получается, что значительная часть населения, которая должна выполнять воинский долг, не участвует в защите государства в военном отношении. По простым расчётам, около 80% молодых людей не получают военно-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы. Это влияет на состояние защищённости государства и обороноспособности. Поэтому тут мы видим единственный путь – внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объёмно, но с определённой степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».

Источник: ОНТ.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков во время участие в торжественном ритуале принятия присяги в 72-м гвардейском объединённом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за непотушенной сигареты жителя Любанского района погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика