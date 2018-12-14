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Подросток пришел на хоккейный турнир в Гомеле с топором и ножами

15.12.2018 14:14 — Разное | БелТА  
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Подросток пришел на хоккейный турнир в Гомеле с топором и ножами
Фото УВД Гомельского облисполкома

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома задержали 17-летнего парня, который пришел с топором и ножами в Гомельский ледовый дворец на открытие областного первенства среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба", сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

У подростка в матерчатом рюкзаке обнаружили походный топор в чехле и раскладной нож, за поясом - нож в чехле. Позже у него дома было найдено 24 патрона различного калибра, из которых три являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию, пригодными для стрельбы.

Ранее молодой человек к административной и уголовной ответственности не привлекался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Правоохранители проводят необходимые следственные, оперативные и экспертные мероприятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома задержали 17-летнего парня, который пришел с топором и ножами в Гомельский ледовый...
 
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