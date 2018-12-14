Россельхознадзор усиливает контроль за продукцией семи предприятий Беларуси. В списке значится и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»





Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля за продукцией семи предприятий Беларуси из-за нарушений требований Евразийского экономического союза и РФ, следует из опубликованного на сайте российского ведомства указания.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями республики Беларусь: ОАО «Белрыба», ОДО «Виталюр», УПП «Глубокский мясокомбинат», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат», СООО «Чизмастер», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», — говорится в документе.

В частности, в говядине производства всех мясокомбинатов был выявлен тетрациклин, в лососевой зернистой икре «Чизмастера» обнаружен золотистый стафилококк. Также были выявлены бактерии в слабосоленой форели «Белрыбы», рыбных пресервах «Виталюра» и наливных пастеризованных сливках «Лидского молочно-консервного комбината», сообщает информационное агентство ПРАЙМ-ТАСС .