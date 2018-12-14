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В Лиде у главной елки города пройдут развлекательные и музыкальные программы
Мероприятия для всей семьи «Арт-парад у главной елки» пройдут в Лиде. Гостей ждут на площади у детской школы искусств по улице Советской.
Здесь будут организованы развлекательно-игровые и музыкальные программы, новогодние фотозоны, игры, хороводы вокруг елки и многое другое.
Мероприятия будут проходить в декабре по всем ближайшим пятницам, субботам и воскресеньям, а также 25 декабря, 1, 4, 5, 7, 11 и 12 января. Гостей у главной елки города ждут в 17 часов.
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Мероприятия для всей семьи «Арт-парад у главной елки» пройдут в Лиде. Гостей ждут на площади у детской школы искусств по улице Советской. Здесь будут организованы...
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