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Что может рассказать о пользователе его Instagram-аккаунт. 5 фактов
Новости мира. Instagram стал неотъемлемой частью общества. Теперь приложение является не просто способом показывать фотографии друзьям, но и местом для продаж, а также материалом для исследований.
В июне 2018 года количество зарегистрированных пользователей
Итак, что может рассказать Instagram-аккаунт о его владельце?
1. Цвет.
Как
Ещё один вывод – состоящие в отношениях люди делятся более яркими снимками, чем пользователи без партнёров.
По
Исследователи проанализировали почти 44 тысячи фотографий 166 человек. Из них 71 пользователю был поставлен диагноз «депрессия». Целью было понять, можно ли обнаружить депрессию у человека раньше, чем он сам решит обратиться к врачу.
Теоретически, можно. Однако два параметра показали плохой результат «предсказывания». Яркость снимка позволяет выявить депрессию в 90% случаев, а частота публикаций – лишь в 30%.
2. Что на фото.
Постить фотографии еды полезно. Впрочем, это если пользователь сам готовит, а не ходит в рестораны, чтобы устраивать фотосессию творениям великих поваров.
Исследователи
А вот чрезмерное засорение новостной ленты снимками своей любви к партнёру – нехороший знак, считают некоторые эксперты. Как
Тем, кто так делает, но хочет положительных перемен, эксперты рекомендуют постепенно отказаться от постановочных снимков. Лучше делиться случайными фотографиями, а ещё хорошим вариантом будут снимки с элементами юмора.
3. Возраст.
Как
И ещё одно наблюдение – женщины реже мужчин фотографируются в очках.
4. Чувство одиночества.
Исследователь из Университета Мемфиса
5. Селфи.
По
Собеседники любят вовлекать подписчиков в разговор и/или призывать их поступать также. Например, любительница фитнеса, которая делится снимками тренировок в спортзале, покупке воды в магазине и утренней пробежки в парке. Ещё вариант – политически активное лицо, которое предлагает участвовать в разных голосованиях.
Автобиографы загружают в приложение фотографии для себя. То есть, другим они снимки тоже показывают, но главная цель – сохранить в памяти приятные моменты. Instagram-аккаунт автобиографа выглядит примерно так: окончил школу – фотка, устроился на работу – снимок, окончил универ – фото с дипломом, съездил на Гавайи – фотоснимок.
Саморекламщики это как раз те, кто раздражает пользователей, размещающих одну фотографию в месяц, поскольку они загружают один снимок в час. Саморекламщики заполняют свою страничку буквально всем, что происходит в их жизни. И, самое главное, всегда стараются показать себя в выгодном свете и, конечно, с удачного ракурса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Instagram стал неотъемлемой частью общества. Теперь приложение является не просто способом показывать фотографии друзьям, но и местом для продаж, а также...
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