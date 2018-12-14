Что может рассказать о пользователе его Instagram-аккаунт. 5 фактов

Новости мира. Instagram стал неотъемлемой частью общества. Теперь приложение является не просто способом показывать фотографии друзьям, но и местом для продаж, а также материалом для исследований.

В июне 2018 года количество зарегистрированных пользователей перешагнуло миллиардную отметку, а по состоянию на август 2018 года соцсетью ежедневно пользуются 400 миллионов человек.

Итак, что может рассказать Instagram-аккаунт о его владельце?

1. Цвет.

Как сообщается на сайте ScienceDirect, исследователи из университета Сонгюнгван изучили более 25 тысяч фотографий 179 пользователей. Учёные заметили, что яркие фотографии чаще публикуют экстраверты, а также склонные к самолюбованию люди.

Ещё один вывод – состоящие в отношениях люди делятся более яркими снимками, чем пользователи без партнёров.

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По информации EPJ Data Science, верно и обратное: страдающие депрессией загружают фотографии, на которых преобладают тёмные и серые оттенки, а также черно-белые снимки. Пользователи с данным психическим расстройством чаще делятся фотографиями, но вот людей на них меньше, чем у не страдающих депрессией. Это выяснили работники Гарвардского и Вермонтского университетов.

Исследователи проанализировали почти 44 тысячи фотографий 166 человек. Из них 71 пользователю был поставлен диагноз «депрессия». Целью было понять, можно ли обнаружить депрессию у человека раньше, чем он сам решит обратиться к врачу.



Фото: EPJ Data Science

Теоретически, можно. Однако два параметра показали плохой результат «предсказывания». Яркость снимка позволяет выявить депрессию в 90% случаев, а частота публикаций – лишь в 30%.

2. Что на фото.

Постить фотографии еды полезно. Впрочем, это если пользователь сам готовит, а не ходит в рестораны, чтобы устраивать фотосессию творениям великих поваров.

Исследователи заметили , что если человек делится рецептами своих блюд и снимками еды, то его Instagram-страница превращается в дневник питания. Это позволяет пользователю следить за своим рационом и даже сбрасывать лишний вес, если есть такая цель. Если авторские снимки вдобавок комментируются и набирают «нравится», то это служит мотивацией продолжать правильно питаться.

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Фото: instagram.com/alelik84

А вот чрезмерное засорение новостной ленты снимками своей любви к партнёру – нехороший знак, считают некоторые эксперты. Как рассказывает сексолог Никки Гольдштейн Daily Mail, слишком частые селфи со своим возлюбленным/возлюбленной показывают неуверенность в отношениях и попытку показать, что на самом деле всё хорошо. Ещё один подозрительный сигнал – это подписи в стиле «мой малыш», «моя кроха», «мой пузан», «моя обояшка». Слово «мой» указывает на чувство собственничества или желание выставить свои отношения напоказ.

Тем, кто так делает, но хочет положительных перемен, эксперты рекомендуют постепенно отказаться от постановочных снимков. Лучше делиться случайными фотографиями, а ещё хорошим вариантом будут снимки с элементами юмора.

3. Возраст.

Как сообщает EurekAlert!, учёные из Колледжа информационных наук и технологий в Пенсильвании и Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что люди младше 25 лет реже улыбаются на фотографиях, чем пользователи, которым уже за 25.

И ещё одно наблюдение – женщины реже мужчин фотографируются в очках.

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4. Чувство одиночества.

Исследователь из Университета Мемфиса изучила влияние Instagram на 208 студентов. Те из них, что активно общались в приложении и часто отмечали других людей на своих снимках, не чувствовали себя одинокими. Те, кто просто листал чужие фото, тоже не замечали в себе усиления одиночества. А вот те, кто публиковал снимки, которые не были обращены к кому-либо и не подталкивали к общению, замечали усиление чувства одиночества.

5. Селфи.

По сведениям Tandfonline, исследователи разделили любителей делать селфи на три группы: «собеседники», «автобиографы» и «саморекламщики».

Собеседники любят вовлекать подписчиков в разговор и/или призывать их поступать также. Например, любительница фитнеса, которая делится снимками тренировок в спортзале, покупке воды в магазине и утренней пробежки в парке. Ещё вариант – политически активное лицо, которое предлагает участвовать в разных голосованиях.



Фото: instagram.com/svetissimo

Автобиографы загружают в приложение фотографии для себя. То есть, другим они снимки тоже показывают, но главная цель – сохранить в памяти приятные моменты. Instagram-аккаунт автобиографа выглядит примерно так: окончил школу – фотка, устроился на работу – снимок, окончил универ – фото с дипломом, съездил на Гавайи – фотоснимок.

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Саморекламщики это как раз те, кто раздражает пользователей, размещающих одну фотографию в месяц, поскольку они загружают один снимок в час. Саморекламщики заполняют свою страничку буквально всем, что происходит в их жизни. И, самое главное, всегда стараются показать себя в выгодном свете и, конечно, с удачного ракурса.